الطفولة المبكرة في الإمارات: زيارة وزيرة الأسرة لمبادرة أنا من الإمارات بالفجيرة لاستعراض مخرجات أسبوع الطفولة المبكرة وتعزيز الشراكة المجتمعية.

افتتحت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، فعاليات مبادرة " أنا من الإمارات" التي نظمتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الأسرة و هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ، في إطار الاحتفاء بالنسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة امتدت لـ190 طالباً وطالبة من مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، بالإضافة إلى حضور 76 ولي أمر و23 معلماً ومعلمة، وذلك في مدينة الفجيرة.

وجاءت هذه المبادرة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك تماشياً مع الشعار العام للأسبوع "كل لحظة تصنع فرقاً"، والذي يركز على أهمية كل تفاعل تربوي في بناء الشخصية.

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تعزيز الهوية عبر لعبة رمستنا

تجولت معالي الوزيرة خلال الزيارة للاطلاع عن كثب على النسخة الأولى من اللعبة الإماراتية التفاعلية "رمستنا"، والتي أطلقتها المؤسسة المتخصصة بهدف أساسي يتمثل في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية لدى الصغار، بالإضافة إلى الحفاظ على الموروث اللغوي الإماراتي الأصيل. وقد عبرت المعالي عن إعجابها بكيفية دمج هذه اللعبة للتعليم المبكر مع القيم الوطنية الراسخة.

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل ركيزة أساسية ومتينة لبناء أجيال قادرة وقوية على الإسهام الفعّال في مستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. وأشادت بجهود إمارة الفجيرة الرائدة في دعم المبادرات النوعية الموجهة خصيصاً للأطفال، مؤكدةً أن هذه الخطوات تعكس رؤية استراتيجية واضحة.

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دور المؤسسات الوطنية في التنشئة

أثنت الوزيرة بشكل خاص على دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تنظيم مبادرة "أنا من الإمارات"، مبينةً أن هذه المبادرة تجسد حرص المؤسسات الوطنية المختلفة على الإسهام المباشر في تنشئة الأجيال وإثراء تجاربهم التعليمية بأساليب مبتكرة. وأضافت أن هذه الجهود المبذولة تجسد الأهمية القصوى للشراكة المتينة والتكامل المحكم بين الجهات الحكومية المختلفة في الدولة.

وذكرت أن هذا التكامل يساهم في تحويل المستهدفات الطموحة لأسبوع الطفولة المبكرة إلى مبادرات ملموسة وقابلة للتنفيذ، تعود بالنفع المباشر على الأطفال وأسرهم، وتسهم بشكل فعال في بناء بيئة مجتمعية داعمة لنمو الطفل وتطوره النفسي والعقلي. كما أشارت إلى أن هذه الشراكات تعزز الوعي بأهمية السنوات الأولى في حياة الإنسان.

شراكات استراتيجية لتحقيق الأثر

من جانبه، ثمّن المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، جهود وزارة الأسرة الحثيثة في دعم المبادرات الوطنية الموجهة لحماية ورعاية الأطفال، مشدداً على أن التعاون المستمر بين الوزارة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة يجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية.

وأضاف المهندس علي قاسم أن المؤسسة تحافظ على حرصها الدائم على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوظيف إمكاناتها المتاحة في تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية تحقق أثراً مستداماً على المدى الطويل. وتؤكد المؤسسة من خلال هذه الخطط مواكبة التوجهات الوطنية العليا، مما يضمن استدامة التنمية في قطاع الرعاية والتربية المبكرة.