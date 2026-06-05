وزير عمل كوريا الجنوبية يدعو لشركات التكنولوجيا لتقاسم الأرباح الزائدة مع العاملين والموردين

دعا وزير العمل الكوري الجنوبي كيم يونج-هون شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي، إلى إعادة توزيع جزء من الأرباح غير المتوقعة مع العمال والموردين لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية.

حث وزير العمل الكوري الجنوبي كيم يونج-هون شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل سامسونج على مشاركة ال أرباح غير المتوقعة بشكل أفضل مع ال موردين والموظفين بهدف معالجة التفاوت المتزايد في society.

وقال في مقابلة خاصة مع رويترز إن القطاعinstrument بدأ يشهد مكاسب هائلة غير مسبوقة بفضل ازدهار طلب السوق على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يهدد بتعزيز الفجوة بين التكتلات الكبرى والشركات الصغيرة. وأضاف الوزير، وهو ناشط عمالي سابق، أن على الحكومة الكورية الجنوبية والقطاع الخاص والنقابات والموردين الجلوس إلى طاولة حوار وطني من أجل صياغة إطار عمل جديد لتوزيع هذه "الأرباح المفرطة" بعد احتساب الضرائب.

وشرح كيم أن شركات مثل سامسونج، التي حققت نتائج مالية تتجاوز أهدافها بكثير، يجب أن تعترف بالدور الأساسي الذي يلعبه أكثر من 1700 مورد، بالإضافة إلى مساهمات المجتمعات المحلية في توفير البنية التحتية مثل المياه والكهرباء. وذكر أن إنجازات سامسونج الرائعة هي في جوهرها نتيجة للعمل الجاد للعمال والإدارة والموردين، وبالتالي يجب أن يكون التركيز على تقاسم ثمار هذا النجاح بشكل أوسع





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