وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، أعلن أن مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك ستكون آمنة للغاية، مع قلق من هجمات الذئاب المنفردة في المناطق العامة قبل الطوق الأمني. وأشار إلى أن عناصر إنفاذ القانون المحليين وسيكثفون انتشارهم في المناطق لضمان سلامة الحشود، مؤكداً أن «المباريات ستكون آمنة للغاية».

وزير الأمن الداخلي: مباريات مونديال 2026 بأمريكا آمنة جداً مع قلق من هجمات الذئاب المنفردة بالمناطق العامة قبل الطوق الأمنيستكون مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في المدن الـ11 المضيفة في الولايات المتحدة «آمنة للغاية»، بحسب ما أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، الخميس، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه إزاء هجمات « الذئاب المنفردة »، خاصة في المساحات العامة.

وقال أليخاندرو مايوركاس (وزير الأمن الداخلي) في برنامج «فوكس آند فريندز»: «نشعر بأننا آمنون بقدر ما يمكن أن نكون عليه. لكن لا يمكننا السيطرة، كما تعلمون، على الذئب المنفرد». وأضاف: «هناك مسألة ما نسمّيها (المنطقة الرخوة)، وهي التي تسبق الدخول إلى الطوق الأمني، وهي مصدر قلق كبير بالنسبة إلينا»، وذلك قبل ساعات من انطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وأشار إلى أن عناصر إنفاذ القانون المحليين وعلى مستوى الولايات سيكثفون انتشارهم في المناطق لضمان سلامة الحشود، مؤكداً أن «المباريات ستكون آمنة للغاية». وتنطلق البطولة، الخميس، في المكسيك بمواجهة بين البلد المضيف وجنوب إفريقيا، على أن تُقام 78 من مبارياتها في الولايات المتحدة. وفي مقارنة تهدف إلى إبراز حجم الاهتمام بالبطولة العالمية لدى الأمريكيين المعتادين أكثر على نسختهم المحلية من كرة القدم، قال: «78 سوبر بول خلال 38 يوماً. ستكون لدينا حشود أكبر من تلك التي يشهدها السوبر بول».

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