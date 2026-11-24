الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يشارك في حفل آرت بي إيه بارت بدبي لجمع مليون درهم لصالح مؤسسة دبي العطاء، في حدث جمع بين الفن والتسامح لدعم تعليم الشباب.

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل " آرت بي إيه بارت 2026 - TAG26"، الذي استضافته مدينة دبي عند منتجع " أتلانتس ذا رويال". وقد نجح هذا الحدث الفني الخيري في جمع أكثر من مليون درهم، تم توجيهها بالكامل لدعم مؤسسة دبي العطاء ، وهي المؤسسة المعنية بتنمية التعليم وفرص الشباب.

تجمع الفن والخير في دبي لدعم الشباب

جاء هذا الحدث تحت شعار "في دبي نشعر بأننا في بيتنا"، مما يعكس الهوية المتعددة الثقافات للمدينة التي تجمع أبناء مجتمعات مختلفة في شعور واحد بالانتماء. وضم الحفل نخبة من مقتني الأعمال الفنية، ورواد العمل الخيري، والفنانين البارزين، وقادة الأعمال، في أمسية احتفت بدور الفن في تعزيز الأثر الاجتماعي والإيجابي. وقد حضر اللقاء شخصيات بارزة مثل الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، وجايا أسوكان، مديرة معرض الهند للفنون، وباكول ناث، نائب رئيس الجامعة في IMT، إلى جانب ضيوف من الأوساط الثقافية وقطاع الأعمال في دبي.

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كلمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول القيم الإنسانية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال كلمته أن الدولة تقوم إنجازاتها اللافتة على إيمان عميق بكرامة الإنسان والتراحم والتعاون. وأشاد معاليه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيراً إلى أن البرهنة على أن الازدهار يحمل مسؤولية تحسين حياة الآخرين تتوازي مع الثقة بالمستقبل والعزيمة لبناء عالم أكثر شمولاً وسلاماً. كما أعرب عن تقديره للقيادة ذات الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أسهم التزامه بالعمل الإنساني والابتكار في جعل دبي مدينة تحظى بإعجاب العالم.

دور مؤسسة دبي العطاء في تمكين الشباب مستقبلاً

من جهته، استعرض الدكتور طارق محمد القرق التزام مؤسسة دبي العطاء بدعم الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والكفاءات التي تلبّي متطلبات سوق العمل. وقال إن الشراكة المستمرة مع "آرت بي إيه بارت" تفتح مسارات جديدة للشباب وتوسع نطاق حصولهم على الفرص التي تعزز فرصهم المستقبلية. وأشار إلى أن هذا الدعم لا يعزز فرص التوظيف على المدى الطويل فحسب، بل يسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية البشرية، مما يعود بالنفع على الأطفال والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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تفاصيل المزاد الخيري وأعلى أسعار الأعمال الفنية

شهدت الأمسية ذروتها مع مزاد خيري أداره توم أوركهارت، وضم أعمالاً لفنانين دوليين ومحليين بارزين. وشمل المزاد أعمالاً للفنانة المفاهيمية الهندية فيبها غالهوترا، والفنان النيبالي المعاصر تشيرين شيربا، والفنان الأمريكي المعاصر ديفون ديجاردان، والفنان الهندي البارز باريش مايتي، الذي عاد للمشاركة في الحفل هذا العام. كما أضفت مشاركة الفنانين الإماراتيين الدكتورة نجاة مكي، ونجوم الغانم، ومنال عبدالله، وأحمد بن عبود، حضوراً محلياً بارزاً على الأمسية. واختار نيل شوكلا من FSRG أعمالاً لضياء علام، وبولينا كنياز-بيتوخوفسكي، وراسل جيمس، إلى جانب أعمال للفنانين الكوريين ها تاي إيم وكيم نامبيو، اختارتها مؤسسة AiF للأطفال.

قمة العطاء في بيع لوحة باريش مايتي بأعلى سعر

أسفر المزاد عن بيع 15 عملاً فنياً، خُصصت عائداتها لدعم جهود تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص التي يحتاجونها لبناء مستقبلهم. وسجّلت لوحة "الصباح الباكر" للفنان باريش مايتي أعلى سعر في الأمسية، إذ بيعت مقابل 300 ألف درهم، مما يبرز قوة الشغف بالفن وقدرته على الجمع بين الإبداع والتراحم.