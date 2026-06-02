وزراء خارجية 8 دول يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ويدعون لاحترام وضعه التاريخي

أصدر وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بيانا مشتركا يدينون فيه بشدة استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدين أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة.

يدين وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر، بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدس ي الشریف، تحت حماية القوات الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

ويؤكد الوزراء أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تشكل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما يدينون استمرار الانتهاكات والإجراءات المنهجية وغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ويؤكدون رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كرر الوزراء تأكيدهم أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشریف البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنها تشكل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجددا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشریف بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجددا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية





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