وزراء خارجية 8 دول يدينون عنف المستوطنين في الضفة الغربية

أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر استمرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة الاعتداءات على مسجدين في رام الله. وحملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة ودعوا المجتمع الدولي للتحرك.

في خطوة دبلوماسية واسعة، أدان وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشد العبارات الممكنة، استمرار وتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت الإدانة بشكل خاص الاعتداءات الأخيرة التي طالت المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني الواقعة شمال مدينة رام الله، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة والمواقع الدينية. وأكد الوزراء في بيانهم المشترك أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين والمقدسات.

وشددوا على رفضهم المطلق لهذه الأفعال المدانة التي يرتكبها المستوطنون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قالوا إنها تغذي حالة عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل. وحمل الوزراء إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وجدد وزراء الخارجية في بيانهم دعوتهم للمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أكدوا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدوا مجدداً دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في عام 2002. هذه الإدانة تأتي في وقت يشهد تصاعداً ملحوظاً في الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، مما يهدد بتقويض أي فرصة للسلام في المنطقة





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