وزراء الإمارات يجددون العهد لقيادتهم في يوم العلم

وزراء الإمارات يبرزون روح الاتحاد والولاء في يوم العلم، مؤكدين الالتزام برؤية القيادة لتعزيز مكانة الدولة وتحقيق الطموحات المستقبلية للأجيال القادمة.

أكد معالي الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن علم الدولة يجسد بوضوح روح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء، كما يرمز إلى سيادة الوطن وكرامته. جاء هذا التأكيد في سياق المناسبات الوطنية التي تهدف إلى تجديد الالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات، مما يعكس الطموح المتجدد نحو بناء مستقبل مزدهر. ويشكل هذا اليوم فرصة لتجسيد الوحدة بين أبناء الوطن تحت راية موحدة تعبر عن الهوية الوطنية الراسخة.

رسائل وزراء الدولة حول يوم العلم الوطني

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم الدولة يجسد مسيرة وطن وقصة رؤية قادتها وآمنوا بالوحدة والتكامل. وأشار إلى أن الطموح تحول إلى مشروع وطني، مما جعل من حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم. واستحضر معاليه ذكرى 55 عاما من مسيرة الإمارات، والتي شهدت رؤى طموحة وإنجازات راسخة، مستلهما حكمة الآباء المؤسسين في بناء الإنسان.

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وأضاف معاليه أن الدولة قدمت نموذجا عالميا ملهما في التنمية وصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن أولويات الآباء المؤسسين كانت تركز على بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال. وأكد معاليه أنه في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعا تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عاليا خفاقا رمزا لوحدتنا.

مواقف الوزراء بشأن الهوية والانتماء

من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن يوم العلم يمثل رفع راية وطن أسسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة والوحدة عزّة. واستحضر معاليه بفخر إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض. وأضاف أن علم الإمارات تجسيد لقيم الولاء والانتماء، وهو عهد نحمله وأمانة نصونها.

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وأوضح معالي العويس أن هذه الراية كانت سببا في توحيد صفوفنا وتحقيق إنجازاتنا، وسيبقى رمزا لعزتنا ووحدتنا وراية فخر تتوارثها الأجيال. كما أكد معاليه أنه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونائبَيه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

آفاق اقتصادية وتنموية مستقبلية للدولة

بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن الاحتفاء بيوم العلم محطة وطنية تبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات. وأشار إلى أن هذا اليوم يظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من الدولة نموذجا استثنائيا في التنمية والازدهار.

وأكد معالي الوزير أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعا لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ووصف وزارة المالية بأنها ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية.

تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار العالمي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الدولة، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن. واستحضر معاليه دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين في ترسيخ دعائم مسيرة البناء والتنمية التي نواصلها اليوم بكل فخر واعتزاز.

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وأضاف معالي الزيودي أن علم الدولة عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة تقوم على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، مما جعلها نموذجا يُحتذى به في التقدم والازدهار. وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية مركزا للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وكمظلة تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة.