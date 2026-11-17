أطلقت وزارة المالية في دبي منصة "المالية تبتكر 2026" لتقديم حلول رقمية مستقبلية تشمل الميزانية التنبؤية والمنظومات الذكية لتعزيز الكفاءة الحكومية.

أقامت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع فعاليات دبي، الحدث الرسمي لـ " المالية تبتكر 2026"، والذي شهد الإعلان عن حزمة متكاملة من المشاريع والتقنيات الرقمية المستقبلية. يأتي هذا الإطلاق بهدف تعزيز جاهزية المنظومة المالية الحكومية لتلبية المتطلبات المتطورة للمستقبل، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في العمليات المالية الأساسية.

إطلاق الميزانية التنبؤية والمنظومات الذكية

كان من أبرز المحطات في الفعالية الإطلاق الرسمي لمشروع "الميزانية التنبؤية الذكية" والذي يهدف إلى تحسين التخطيط المالي الدقيق. كما تم الكشف عن "المنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي"، وهي منصة شاملة تتضمن أدوات متقدمة مثل منصة احتساب تكلفة الخدمات، ومنصة FinGPT المخصصة للتحليل المالي الذكي، بالإضافة إلى منصة تسوية الإيرادات الاتحادية لضمان دقة المعاملات المالية.

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دور وزارة المالية والابتكار المؤسسي

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على أهمية بناء منظومة مالية استباقية ومستدامة تتطلب بيئة حاضنة للابتكار. وأشار الوزير إلى أن الفعالية تترجم الرؤية الحكومية على أرض الواقع من خلال تمكين صناع الحلول وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع استراتيجية، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

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الأدوات التقنية والكوادر الوطنية

سلط الحدث الضوء على مشاريع ابتكارية أخرى ذات أثر مؤسسي مباشر، مثل منظومة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعروفة بـ "مسؤول الرواتب الذكي"، التي توفر أتمتة شاملة لتشغيل ومراجعة الرواتب دون تدخل بشري. كما تم استعراض أداة قياس جودة البيانات بالذكاء الاصطناعي (AI Data Profiler) لتحسين موثوقية اتخاذ القرار، ومنصة الاستشارات الرقمية للتشريعات المالية (FinXpert) لتقديم استشارات فورية حول المعايير المحاسبية.

رؤية الإمارات 2031 ومستقبل الابتكار

ركزت أعمال الفعالية على محور "صناع الحلول" كتكتيك استراتيجي لإبراز الأثر المالي للحلول المطبقة، مع التأكيد على أن استثمار الوزارة في الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية هو ركيزة رئيسية لاستدامة ثقافة الإبداع. وتستمر الوزارة في ترسيخ منهجية التحفيز المؤسسي لدعم المبادرات التي تواكب تطلعات الدولة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز الريادة العالمية في القطاع المالي.