وزارة المالية والبنك الدولي يعززان الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات

وزارة المالية الإماراتية والبنك الدولي ينظمان ورشة عمل لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

نظمت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي ، ورشة عمل متخصصة عقدت يومي 4 و5 نوفمبر الجاري،旨在 لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. جاءت هذه الورشة بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التمويل والتطوير المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير منظومة الشراكة، بعد أن تم إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية اللازمة من خلال إصدار قانون الشراكة في عام 2023، ودليل الشراكة في عام 2024. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ودعم الانتقال إلى مرحلة تركز بشكل جدي على التطبيق العملي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

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إمكانيات القانون الجديد ودليل التطبيق

ركزت الورشة بشكل أساسي على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات العملية اللازمة لتطوير مشاريع الشراكة، بدءاً من تحديد المشاريع المناسبة وتقييم جدواها الاقتصادية والفنية، مروراً بتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية المعقدة، وصولاً إلى إدارة المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بها بدقة. وقد تم استعراض تجارب دولية ناجحة في تطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنشآت الحكومية، مع مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.

في اليوم الأول من الورشة، تم التركيز على مقومات نجاح برامج الشراكة وآليات استقطاب استثمارات القطاع الخاص، حيث تم تقديم دراسات حالة توضيحية تبرز كيفية تحويل الفرص النظرية إلى مشاريع قائمة. أما في اليوم الثاني، فقد انتقل التركيز إلى الجوانب المالية والفنية الدقيقة، لا سيما تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الالتزامات المالية المباشرة والمحتملة من خلال جلسات تفاعلية.

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رؤية القيادة للتحول المؤسسي

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق أفضل قيمة للمال العام، مشدداً على أن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد المشاريع فحسب بل بالأثر الملموس في البنية التحتية وجودة الخدمات.

وأوضح اليتيم أن الوزارة تحرص على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحويل فرص الشراكة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. وأضاف أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الشراكة ويعزز جاذبية المشاريع الحكومية أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

الاستدامة والتكامل المالي الدولي

من جانبه، قال علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إن التعاون مع مجموعة البنك الدولي محوّر أساسي في جهود دولة الإمارات لتطوير نماذج متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في تصميم المشاريع وهيكلة فرص الاستثمار، بما يسهم في تبادل المعرفة حول الممارسات التي تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف شرفي أن هذه الشراكة تتيح بناء مشاريع تستند إلى أسس واضحة من الاستدامة والجدوى الاقتصادية، مما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوسع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. emphasising على ضرورة تطوير رؤية مشتركة للمتطلبات الفنية والمالية التي تدعم نجاح مشاريع الشراكة، والاستفادة من التجارب العالمية في ابتكار حلول تمويلية وتعاقدية تتناسب مع أولويات التنمية في الدولة.

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تنمية الكفاءات الوطنية والاعتماد المهني

شهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي استكملت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، والمعتمد من APMG International. يأتي هذا التكريم كخطوة عملية تعكس اهتمام وزارة المالية بتطوير قاعدة من الخبرات الوطنية القادرة على دعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.

يمثل الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد، تسهم في توسيع فرص الاستثمار وتدعم تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام. وتعد هذه الجهود ترجمة فعلية للرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية والاعتماد على الخبرات المحلية المدعومة بأفضل المعايير العالمية.