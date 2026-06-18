وزارة التعليم العالي تطلق منصة تسجيل محدثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتيسير على الطلبة وتمكينهم من التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، مع رقمنة كافة إجراءات القبول والتكامل مع أنظمة التربية وUAE PASS.

أعلنت وزارة ال تعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات ال تعليم العالي، حيث تم تطويرها لتعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط رحلة الطالب ومساعدته في التخطيط لمستقبله الأكاديمي.

تم تصميم المنصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان تكامل البيانات بين مرحلتي التعليم العام والعالي، مما يتيح للطلبة تخطيطاً أوضح لمساراتهم التعليمية. يتوقع استفادة أكثر من 40 ألف طالب في المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، والتي تتضمن ثلاث واجهات رئيسية مخصصة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، لتوفير تجربة رقمية سلسة.

وأكدت أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والعمليات بالإنابة، أن إطلاق المنصة يمثل محطة مهمة لتسريع إجراءات التسجيل ورفع كفاءتها، مشيرة إلى إمكانية تعديل الطلبات بعد تقديمها لتسهيل العملية. كما أضافت أن الوزارة تواصل العمل مع الشركاء لتوظيف التقنيات الحديثة والبيانات المتكاملة لتحسين رحلة الطالب، وفقاً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

توفر المنصة أدوات للتخطيط المبكر لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر للبحث والاطلاع على البرامج الأكاديمية، بينما يمكن لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق التقديم إلكترونياً ورقمنة كامل الإجراءات من رفع المستندات إلى متابعة قرارات القبول. كما تتكامل المنصة مع أنظمة وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية، بما في ذلك الهوية الرقمية (UAE PASS)، لضمان سلاسة العمليات





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