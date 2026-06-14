وزارة الموارد البشرية تطبق حظر العمل تحت أشعة الشمس لحماية العمال من الإجهاد الحراري

بدء تطبيق السياسة الجديدة من 12:30 إلى 15:00 يوميًا حتى سبتمبر 2026، مع توفير أماكن مظللة، مياه، ومعدات تبريد وإسعاف أولي، واستثناء الأعمال الضرورية. تلقي البلاغات عبر 600590000.

تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تطبيق سياسة جديدة تهدف إلى حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري الناجم عن التعرض المباشر لأشعة الشمس. سيبدأ التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين 15 يونيو ويستمر حتى 15 سبتمبر 2026، بحيث يحظر على جميع الجهات العاملة إجراء أي أنشطة حرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة القوى العاملة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتؤكد الوزارة أن منظومة التفتيش المتقدمة ستتابع الالتزام عبر أدوات ذكية رقمية وجولات ميدانية مكثفة، إلى جانب حملات توعية شاملة تستهدف أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء. تلتزم الشركات وفقًا للسياسة الجديدة بتوفير بيئات عمل ملائمة تشمل إنشاء مناطق مظللة تحمي العمال من أشعة الشمس خلال فترة الحظر، وتزويدهم بأجهزة تبريد مناسبة مثل المراوح، بالإضافة إلى توفير كميات كافية من المياه ومحلولات الترطيب المعتمدة من الجهات الصحية.

كما يجب توفير مواد الإسعاف الأولية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ صحي قد يحدث. وتعتمد الوزارة على هذا الإطار لضمان استمرار الأعمال الضرورية التي لا يمكن إيقافها لأسباب فنية أو طارئة، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية، صب الخرسانة، وإصلاح الأعطال التي تهدد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء وحركة المرور. وتستثنى كذلك تلك الأنشطة التي تتطلب تصاريح خاصة من الجهات الحكومية ذات الصلة بسبب تأثيرها المباشر على السلامة العامة.

تفتح الوزارة باب تلقي البلاغات حول أي ممارسات سلبية أو تجاوزات محتملة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، إضافة إلى القنوات الرقمية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وتعكس هذه السياسة، التي تدخل عامها الـ 22 على التوالي، التزام دولة الإمارات بمبادئ إنسانية راسخة في سوق العمل، وتؤكد على سعيها المستدام لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية متميزة للعيش والعمل والاستثمار، مع الحفاظ على رفاهية العمال وضمان استمرارية الخدمات العامة بفعالية وكفاءة





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حماية العمال الإجهاد الحراري وزارة الموارد البشرية سياسة العمل التفتيش الرقمي

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