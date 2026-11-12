وزارة التجارة و DHL توقعان مذكرة لتعزيز الصادرات الإماراتية

وزارة التجارة الخارجية و DHL تطلقان برنامج DHL GoTrade لتدريب 10 آلاف شركة إماراتية على مبادئ التصدير والتوسع الدولي عبر مبادرة جاهزية التصدير.

وقّعت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة " دي إتش إل إكسبرس" العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التصديرية للشركات المحلية وتمكينها من المنافسة بفعالية في الأسواق الدولية. وقد تم التوقيع على هذه الوثيقة بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفهد القرقاوي، وكيل الوزارة، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة " دي إتش إل إكسبرس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إطلاق مبادرة جاهزية التصدير للشركات الإماراتية

تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرة "جاهزية التصدير"، التي تشكل المرحلة الثالثة من برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة"، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة. يسعى البرنامج إلى تأهيل المصدّرين للاستفادة من الفرص التجارية الناشئة عن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة الذين يدعمون مستهدفات التنويع الاقتصادي ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.

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يتميز هذا البرنامج بتقديم دورات تدريبية متقدمة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في القطاع التجاري. يركز المسار التدريبي بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لتجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية.

دمج برنامج DHL GoTrade مع المبادرات الحكومية

وبموجب بنود الشراكة، سيتم دمج برنامج "GoTrade" التابع لشركة "دي إتش إل إكسبرس" بالكامل ضمن مبادرة "Ready2Trade" التابعة لوزارة التجارة الخارجية. هذا الدمج الموسّع يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على فهم الخطوات والإجراءات المعقدة اللازمة للعملية التصديرية بنجاح.

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يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في مجالات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية. الهدف النهائي هو تطوير القدرات الوطنية للشركات الإماراتية وترسيخ حضورها القوي في الأسواق العالمية من خلال توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة.

آراء قيادات القطاعين الحكومي والخاص

صرّح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بأن مبادرة "جاهزية التصدير" تمثل خطوة نوعية في تطوير قدرات الشركات الوطنية، مستنداً إلى رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة. وأشار إلى أن الشراكة مع "دي إتش إل إكسبرس" تتيح الاستفادة من خبرتها العالمية في توفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات.

من جانبه، أكد فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، أن هذه الشراكة تتيح للشركات الاستفادة من خبرات عملية في جميع مراحل رحلة التصدير، بدءاً من اختيار الأسواق المستهدفة واستيفاء متطلبات الامتثال، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد. وأضاف أن التركيز منصب على إيصال هذه البرامج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف إمارات الدولة.

وقال عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إل إكسبرس" للمنطقة، إن التعاون مع الوزارة يسهم في ربط الشركات بالأسواق الدولية من خلال الشبكة العالمية للشركة. مؤكداً أن برنامج "DHL GoTrade" صُمم لسد الفجوة في التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات التصديرية.

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التنفيذ العملي والتأهيل التدريبي للمستقبل

على أرض الواقع، ستقوم الوزارة وشركة "دي إتش إل إكسبرس" بتدريب الشركات وتطوير قدراتها من خلال تنسيق جلسات تدريبية افتراضية وحضارية عبر برنامج "DHL GoTrade". سيشارك في هذه الجلسات مدربون مؤهلون من "دي إتش إل"، مع تكييف المحتوى التدريبي ليتناسب تماماً مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وسيتضمن المنهج التعليمي الاستعانة بأمثلة تطبيقية ودراسات حالة وطنية لضمان الفهم العميق للآليات العملية. يؤكد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة "دي إتش إل إكسبرس" الإمارات، أن الهدف هو منح رواد الأعمال الثقة والمعرفة اللازمتين للانطلاق بأعمالهم نحو العالمية، والإسهام في استمرار نمو التجارة الإماراتية وربطها بالعملاء حول العالم.