وزارة الصحة ووقاية المجتمع توقع مذكرات تفاهم مع خمس منشآت صحية خاصة

تهدف هذه المذكرات إلى ترسيخ نموذج تكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة الحالات الطارئة، بما يضمن استدامة الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة تحت مظلة وطنية موحدة للاستعداد والجاهزية.

في إطار تعزيز الأمن الصحي الوطني وتطوير منظومة استجابة مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرات تفاهم مع خمس منشآت صحية خاصة .

تهدف هذه المذكرات إلى ترسيخ نموذج تكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة الحالات الطارئة، بما يضمن استدامة الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة تحت مظلة وطنية موحدة للاستعداد والجاهزية. ستوظف المنشآت الصحية الموقعة إمكانياتها اللوجستية والطبية لدعم المنظومة الوطنية، عبر وضع 30% من طاقتها الاستيعابية للأسرة تحت تصرف مركز عمليات الوزارة فور الطلب، وضمان توفير مخزون طبي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الأساسية لمدة لا تقل عن شهرين.

كما ستتولى الوزارة، من خلال مركز عمليات الطوارئ والأزمات، تحديث سجل المخاطر الخاص بكل منشأة وإشراك كوادرها في تمارين المحاكاة والدورات التدريبية التخصصية





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