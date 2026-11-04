وزارة التربية: تطبيق تقليل الأدوات الرقمية يحسن أداء طلبة الصف السادس في الإمارات

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تحسن ملحوظ في الأداء الأكاديمي والمهارات الأساسية لطلبة الصف السادس بعد تطبيق نموذج تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية في المدارس الحكومية.

أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في الأداء التعليمي للطلاب، نتيجة تطبيق تجربة تقليل استخدام الأجهزة والأدوات الرقمية داخل الفصول الدراسية. وقد أشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن هذه التجربة الشاملة أثرت بشكل مباشر على تحسن المهارات الأساسية و التفكير النقدي لدى طلبة المراحل الدراسية العليا.

نتائج تجربة العمدات التسع في العام الماضي

أظهرت دراسة ميدانية شاملة أجرتها وزارة التربية والتعليم على عينة مكونة من 2527 طالبًا في تسع مدارس حكومية، تحسناً واضحاً في ستة مجالات تربوية وتعليمية رئيسية. تمثلت هذه العينة في حوالي 50% من إجمالي الطلاب المشاركين في الدراسة، وقد ركزت على قياس أثر التراجع عن الاعتماد الكامل على الشاشات في العملية التعليمية. وسجل الطلاب تحسناً في الأداء الأكاديمي العام، وقدرتهم على التفكير النقدي، بالإضافة إلى تطور المهارات الأساسية والمعرفية العليا لديهم. كما لاحظ المختصون تحسناً في الانضباط السلوكي داخل الفصول وزيادة معدل التفاعل التعليمي المباشر بين الطلاب والمعلمين.

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توسع المشروع ليشمل جميع طلبة الصف السادس

بناءً على النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية الأولى، قررت الوزارة الانتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع "تقليل استخدام الأدوات الرقمية في التعليم" خلال العام الدراسي 2026-2027. ستشمل هذه المرحلة الجديدة جميع طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية التابعة للحلقة الثانية على مستوى الدولة، بعد أن كان التطبيق مقصوراً على تسع مدارس فقط خلال العام الدراسي 2025-2026. يأتي هذا التوسع تأكيداً من قبل وزارة التربية والتعليم على فعالية النموذج الجديد وقدرته على تحسين جودة التعلم بشكل عام.

تحسن المهارات اللغوية والانضباط السلوكي

بيّنت مؤشرات القياس التي اعتمدتها الوزارة نمواً كبيراً في مهارات القراءة والكتابة والخط والإملاء، مما يعكس عودة الطلاب إلى ممارسة الكتابة اليدوية وتنظيم المعلومات يدوياً. كما أظهر الطلاب تطوراً في قدرتهم على تنظيم أفكارهم والتعبير عنها شفاهياً وكتابياً بوضوح وترابط أكبر. وفي الجانب السلوكي، رصدت الدراسة تحسناً في الانضباط داخل الصفوف وزيادة في مستوى التركيز والانتباه أثناء الحصص، مع انخفاض ملحوظ في المشتتات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية. هذا التغير يعكس طبيعة حضور الطالب التفاعلي المباشر مع المعلم وزملائه بدلاً من الانعزال الرقمي.

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أولياء الأمور والمعلمون يروا تأثيراً إيجابياً

أعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن رغبتهم في استمرار هذا النموذج التعليمي، مشيرين إلى ما لاحظوه من تحسن في الصحة النفسية والجسدية لأبنائهم، بالإضافة إلى تطور مهارات القراءة والتركيز. كما أكدت الهيئات الإدارية والمعلمون تحسناً ملحوظاً في سلوكيات الطلاب ومستويات تحصيلهم العلمي. ورغم التشجيع على هذا النهج، شدّد المسؤولون في وزارة التربية والتعليم على ضرورة التوازن، مشيرين إلى أن الهدف ليس إلغاء التكنولوجيا تماماً، بل إعادة ضبط استخدامها بحيث يكون مرتبطاً بمخرج تعليمي محدد ومهارة رقمية معينة لضمان جاهزية الطلاب للتعلم عن بُعد مستقبلاً.

أهداف المشروع والمناهج المستقبلية

يركز المشروع على خمسة أهداف رئيسية تشمل رفع مستوى الأداء الأكاديمي، وتنمية التفكير الإبداعي والنقدي، ودعم الاستيعاب والدافعية للتعلم. كما يستهدف تمكين الطلاب من إدارة تعلمهم ذاتياً داخل الصف وتطبيق استراتيجيات تعليمية غير رقمية فعالة. ستشمل المرحلة الثانية جميع مواد الصف السادس، مع تركيز خاص على اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، معتمدة بشكل كبير على الكتاب المدرسي ودفتر الطالب والأنشطة الصفية المباشرة وفق الدليل الشامل للمناهج التعليمية المعتمدة.