وزارة الخزانة الأميركية تستعد لإصدار ورقة نقدية تذكارية جديدة من فئة 250 دولاراً

تستعد وزارة الخزانة الأميركية لإصدار ورقة نقدية تذكارية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة.

يتعين على الكونغرس تعديل القانون الفيدرالي الحالي الذي يحظر بشكل صارم وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات الورقية الأميركية. وبحسب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فإن المضي قدماً في طباعة الورقة النقدية مشروط بتعديل الكونغرس للقانون. ويضيف أن وزارة الخزانة الأميركية تقوم بإعداد الأمور مسبقاً، وإنها ستلتزم بالقانون الحالي في نهاية المطاف، والذي يفرض محددين أساسيين للعملة الأميركية: ألا تحمل صورة شخص حي، وأن يُكتب عليها (نثق في الله).

وقد قدم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع القانون في فبراير 2025 ليتزامن مع احتفالات يوليو بذكرى التأسيس. ويبقى المشروع قيد الدراسة لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. ويصدر الاحتياطي الفيدرالي حالياً سبع فئات نقدية ورقيه فقط وهي: ($1، $2، $5، $10، $20، $50، $100). ويثير المقترح موجة غضب بين قادة الحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا الخطوة محاولة لتخليد الإرث الشخصي لترامب على حساب المناسبة الوطنية





