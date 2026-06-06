أطلقت وزارة الخارجية البحرينية انسجامًا قوياً احتجاجًا على عشرة صواريخ بالستية أطلقتها إيران على البحرين والكويت، مؤكدة عزيمتها على صيانة سيادة البلدين ومواجهة أي عدوان، مع دعوة لحل سلمي وعودة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

أعلنت وزارة الخارجية البحرين ية اليوم بأن اعتداءات إيران الأخيرة على مملكة البحرين ودولة الكويت بالمقاربة والتعقيد الأمني أدت إلى إطلاق سبعة صواريخ بالستية تستهدف أراضي كلاً من البلدين، وقد نجحت القوات المسلحة في اعتراضها بنجاح، ما يبرز جاهزية الحرس الفلسطيني والتدخلي الدولتين لمواجهة أي تهديد.

ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية البحرينية كشفت عن فقدان إيمانها بأن إيران تقوم بمقدار حمل. الوزارة أشار إلى أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكات صارخة لسيادة البحرين والكويت، وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وإعرافات دولية عقيمة، وسلوًا غير راجٍ للقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أصر على محاربة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، ووقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه.

كما أدان هذا القرار دعوة الأخطار المتلية إلى راجح أمركم عن طريق إحداث القلائد ، مع إظهار الطبيعة العالمية للمواقع وتشجيع على حل العطل. وقد أببرت الوزارة الإنفصام أن الأمن لا يُبنى بالصواريخ والمسيرات، ولا يُأمن السلم بزرع الألغام أو أحكام تمييزية.

إن ما يضيف النحو والأحكام القانونية ليس أفعالية واضحة لهدف الطرف الثاني لتهديد العطالة أما عن الإدعاءات الإضافية على الصوفية لمسارات الدولة، فقد أصدرت وزارة الخارجية البحرينية طلبًا عاجلاً لإيقاف اعتداءات الإيرانية الصارمة تدعو بدلاً من ذلك للسلام، مع التأكيد على فتح مضيق هرمز بالكامل بضغط غير معاد للقيود، واجتماع القوانين الدولية للتسهيل على الملاحة البحرية، وعن الكشف عن مواقع الألغام البحرية مع التعاون في إزالتها لضمان آمنة للمرور والتي تضمن سرعة صناعة الأبابة. كما حيَّت وزارة الخارجية البحرينية خيار السلام والاستقرار للمنطقة، وجذبت حذراً من التعايش، مع التأكيد على أن دفاعها عن سيادتها وأمنها صالح، وأن خط احمر لا يتقن، مع قرار اتخاذ كل الإجراءات المشروعة في المدى تقوية القنوات المتعددة مع حلفاءها. في النهاية، تدعت الوزارة إلى الإعلام بشأن أن بحرية العطالة





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