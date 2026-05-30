وزارة الصحة الإماراتية توضح حقائق إيبولا وتدعو للاستناد للمصادر الموثوقة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية الاعتماد على المعلومات العلمية حول فيروس إيبولا، مشيرة إلى أنه لا ينتقل عبر الهواء، وحددت ستة أعراض أولية. وأعلنت أن المنظمة العالمية صنفت التفشي كحالة طوارئ صحية عامة، مع تركزه في الكونغو الديمقراطية. ونصحت بعدم السفر إلى الدول المتأثرة إلا للضرورة.

شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الاعتماد على المعلومات الموثوقة والحقائق العلمية بشأن فيروس إيبولا ، خاصة في ظل تداول الأخبار حول التفشي الحالي في بعض دول أفريقيا.

وأكدت الوزارة أن فهم كيفية انتقال الفيروس وأعراضه يسهم في تعزيز الوعي الصحي وتجنب القلق غير المبرر. وأوضحت أن فيروس إيبولا ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، مثل الدم واللعاب والقيء، أو من خلال ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة بهذه السوائل. وأكدت الوزارة أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19 أو الإنفلونزا، مما يستدعي طمأنة الجمهور بأن خطر الإصابة في الأماكن العامة منخفض إذا لم يكن هناك اتصال مباشر مع مصاب.

وفي إطار حملتها التوعوية عبر منصاتها الرسمية، أوضحت الوزارة أن الأعراض الأولية للمرض تشمل الحمى والإرهاق والصداع وآلام العضلات والقيء والضعف العام، وقد تتشابه مع أعراض الإنفلونزا، مما قد يؤدي إلى ارتباك في التشخيص دون فحوصات مخبرية. وأشارت إلى أن فترة الحضانة تتراوح بين يومين و21 يوما بعد التعرض للفيروس، وأن المصاب لا يكون ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض، مما يحد من انتشار المرض إذا تم اكتشاف الحالات وعزلها مبكرا.

وتابعت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية صنفت تفشي فيروس إيبولا المرتبط بسلالة بونديبوجيو في وسط أفريقيا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهي المرة التاسعة فقط التي يصدر فيها هذا التصنيف منذ اعتماد النظام عام 2005. وأكدت الوزارة أن التفشي الحالي يتركز في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل حالات وافدة في أوغندا. وسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا هي سلالة نادرة اكتشفت لأول مرة في أوغندا عام 2007، ورغم ندرتها فقد أظهرت قدرة على التسبب في تفشيات محدودة.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الصحية الدولية تتعامل مع التفشي بجدية كبيرة، لكن منظمة الصحة العالمية لا تزال تقيم مستوى الخطر على الصحة العامة عالميا على أنه منخفض، مما يشير إلى أن احتمالية الانتشار الواسع خارج المناطق المتأثرة ضئيلة حاليا. ومع ذلك، تواصل دولة الإمارات متابعة المستجدات عن كثب، وعززت إجراءات الترصد والكشف المبكر في المطارات والمنافذ الحدودية، ورفعت جاهزية المنشآت الصحية والمختبرات للتعامل مع أي حالات مشتبه بها، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات الاستجابة والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.

ونظرا للتفشي الحالي، نصحت وزارة الخارجية في دولة الإمارات بعدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة القصوى، ودعت المسافرين إلى الاطلاع على أحدث الإرشادات قبل التخطيط للسفر إلى الدول المتأثرة. ومع زيادة حركة السفر خلال موسم الصيف، حثت الوزارة المسافرين على اتباع أربعة إجراءات رئيسية: اتباع الإرشادات الصحية الرسمية، المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، مراقبة الحالة الصحية بعد العودة من السفر لمدة 21 يوما، والاطلاع على أحدث إرشادات السفر قبل المغادرة.

وأكدت الوزارة أن الوعي والاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة تظل عوامل مهمة في حماية الصحة العامة في عالم يشهد حركة سفر واتصالا متزايدين. ودعت الوزارة الجمهور إلى الحصول على المعلومات والتحديثات الدقيقة من المصادر الرسمية فقط، وتجنب الشائعات والمعلومات غير المؤكدة التي قد تثير الذعر. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الإمارات مستعدة للتعامل مع أي طارئ صحي بفضل البنية التحتية القوية للتوعية الصحية والترصد والاستجابة السريعة





