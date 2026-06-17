وزارة الطاقة والبنية التحتية وأكاديمية 42 أبوظبي تختتمان هاكاثون الذكاء الاصطناعي الوكيل

اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي فعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي استمر ثلاثة أيام بهدف تشجيع تطوير حلول ذكية تعزز كفاءة الخدمات الحكومية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان. جاء الهاكاثون دعماً لتوجيهات القيادة لتحويل 50% من الخدمات الحكومية إلى نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التنفيذ. كُرمت الفرق الفائزةDash وLunar Lab وRushswap.

اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي ، فعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي الوكيل (AgentEra AI Hackathon) الذي استمر ثلاثة أيام. جمع الحدید نخبة من الطلبة والمبتكرين لتطوير حلول تقنية مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان.

يأتي هذا الهاكاثون في ضوء جهود الوزارة لترجمة رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. كما يدعم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 23 أبريل 2026، لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات خلال العامين المقبلين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).

هذا من شأنه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ ريادة الدولة عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي، مما يجعل الإمارات أول حكومة في العالم تعمل بهذا النطاق عبر أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة. أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الهاكاثون يعكس التزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي. أشاد بالمشاريع المشاركة التي قدمت نماذج واعدة لحلول قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية.

وقال: "يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم محركاً رئيسياً لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. تحرص الوزارة على الاستثمار في المواهب الوطنية وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة لتمكين الكفاءات الشابة من تطوير حلول مبتكرة تسهم في صناعة المستقبل.

ما شهدناه خلال الهاكاثون من أفكار ومشاريع نوعية - من حلول لإعادة جدولة المتأخرات السكنية فورياً، إلى منصات ذكاء استراتيجي تخدم الملفات الدولية، إلى وكلاء أذكياء يتفاعلون مع المتعاملين عبر القنوات الرقمية - يؤكد قدرة شباب الإمارات والمقيمين على المساهمة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي للدولة". أضاف أن الوزارة ستواصل العمل على توظيف أحدث التقنيات في تطوير منظومة عمل حكومية أكثر مرونة واستباقية واستدامة، استجابةً لهدف حكومة الإمارات بتحويل 50% من خدماتها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين، وتعزيز جاهزية قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكن لمتطلبات المستقبل.

من جانبها، قالت فاطمة الفولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: "أكد هاكاثون الذكاء الاصطناعي الوكيل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الكفاءات الشابة في دولة الإمارات، حيث نجح المشاركون في تطوير حلول مبتكرة لمعالجة تحديات واقعية في الإسكان والخدمات الحكومية والذكاء الاستراتيجي، مما يعكس دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار الحكومي". أعربت عن فخر الأكاديمية بشراكتها مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذه المبادرة النوعية، مؤكدة أن الاستثمار في القدرات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر ذكاء وكفاءة وتمكين جيل قادر على قيادة التحول الرقمي.

في ختام الهاكاثون، كرّم المهندس فهد الحمادي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الخدمات المساعدة، الفرق الفائزة. حصد المركز الأول فريق "Dash"، فيما نال المركز الثاني فريق "Lunar Lab"، بينما حصل على المركز الثالث فريق "Rushswap"، تقديراً لتميز مشاريعهم وقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل لتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة الخدمات الحكومية.

أكد الحمادي أن الهاكاثون يشكل استكمالاً للتعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجالات بناء القدرات الرقمية وتطوير المهارات التقنية المستقبلية ودعم الابتكار، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على قيادة التحول الرقمي. شهد الحفل الختامي استعراض المشاريع المتأهلة للتصفيات النهائية قبل الإعلان عن الفرق الفائزة، بحضور ممثلي الوزارة والأكاديمية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي





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