وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزز الرقابة الذكية لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة من الإعلانات المضللة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رصد آلاف الإعلانات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتنفيذ عشرات الزيارات الميدانية لضمان جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية في الدولة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفعيل وتطوير منظومة متكاملة للرقابة الاستباقية، تعتمد بشكل أساسي على أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة في البرامج التعليمية والتدريبية.

وقد كشفت الوزارة عن نتائج جهودها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم رصد ومتابعة نحو 1976 مادة إعلانية رقمية منتشرة عبر مختلف المنصات الإلكترونية داخل الدولة. هذه الإعلانات كانت صادرة عن 89 مؤسسة تعليم عالٍ وجهة تدريبية متنوعة، مما يعكس حجم المتابعة الدقيقة التي تقوم بها الوزارة لضمان عدم تضليل الطلبة أو تقديم وعود أكاديمية غير مستندة إلى اعتمادات رسمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتحويل الرقابة من نمط رد الفعل إلى نمط الاستباقية، حيث تتيح التقنيات الحديثة اكتشاف التجاوزات قبل وصولها إلى شريحة كبيرة من الجمهور، وهو ما يساهم في حماية المسار المهني والأكاديمي للطلبة من الممارسات الترويجية التي قد لا تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة. وبناءً على نتائج عمليات الرصد الرقمي الدقيقة، تبين أن هناك 46 مادة إعلانية لم تكن متوافقة مع الاشتراطات والمعايير التنظيمية المعتمدة من قبل الوزارة.

وبناءً عليه، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الحاسمة والفورية للحد من انتشار هذه المواد ومنع وقوع الطلبة في فخ البرامج غير المعتمدة. شملت هذه الإجراءات توجيه إنذارات رسمية وشديدة اللهجة لمؤسسات تعليمية قامت بالترويج لبرامج تفتقر إلى الاعتماد الأكاديمي اللازم، كما قامت الوزارة بحجب مجموعة من الإعلانات الصادرة عن مراكز تدريبية ومكاتب خدمات واستشارات تعليمية تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

ولم تكتفِ الوزارة بالإجراءات الزجرية، بل عملت على تقديم التوجيه الفني لتصحيح عدد من الإعلانات التي كانت تعاني من نقص في البيانات أو عدم دقة في الصياغة، وذلك بعد أن استوفت تلك الجهات كافة المتطلبات والمعايير اللازمة، مما يؤكد أن الهدف الأساسي هو التنظيم والتطوير وليس مجرد الرقابة. وبالتوازي مع المسار الرقمي، كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من نشاطاتها الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للأنظمة على أرض الواقع.

فخلال الربع الأول من العام الحالي، نفذت الفرق الرقابية 72 زيارة تفتيشية شملت مراكز التدريب ومكاتب الخدمات والاستشارات التعليمية في مختلف المناطق. وقد أسفرت هذه الجولات الميدانية عن رصد 21 مخالفة متنوعة، تم التعامل معها بكل حزم وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في الدولة. وفي إجراء يعكس صرامة الوزارة في التعامل مع الجهات التي تستهين بالمعايير التعليمية، تم اتخاذ قرار بإغلاق أحد مراكز التدريب لمخالفته الصريحة للضوابط.

هذا التكامل بين الرصد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرقابة الميدانية المباشرة يشكل درعاً واقياً يضمن التزام جميع المؤسسات بالأنظمة والضوابط، ويقطع الطريق أمام أي محاولات للالتفاف على القوانين التعليمية، مما يعزز من قيمة الشهادات والمؤهلات الصادرة عن المؤسسات المرخصة في الدولة. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إبراهيم فكري، أن المنظومة الرقابية الحالية ليست مجرد أداة للتفتيش، بل هي نهج مؤسسي شامل يهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان جودة التعليم والتدريب.

وأوضح فكري أن الوزارة تضع حماية الطلبة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يمنح الوزارة قدرة فائقة على تحليل المحتوى الإعلاني بسرعة ودقة عالية، مما يسمح بالتدخل الفوري لوقف أي ممارسات غير منضبطة. وأضاف أن هذه الخطوات تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المجتمع، سواء الطلبة أو أولياء الأمور، في جودة ومنظومة التعليم العالي والتدريب، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الخريجين في سوق العمل المحلي والعالمي.

وفي ختام هذه الجهود، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نداءً هاماً إلى جميع الطلبة وأولياء الأمور، بضرورة تحري الدقة واليقظة قبل اتخاذ قرار التسجيل في أي برنامج أكاديمي أو تدريبي. ودعتهم إلى التأكد من ترخيص المؤسسة التعليمية والتحقق من اعتماد برامجها من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة للوزارة. وأوضحت الوزارة أن هذه عملية بسيطة يمكن القيام بها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو عبر التواصل المباشر مع مركز إسعاد المتعاملين على الرقم المجاني 800511.

وشددت الوزارة على أن التعاون بين المجتمع والجهات الرقابية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة الجودة التعليمية، مؤكدة التزامها التام بمواصلة تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة تخدم تطلعات الدولة المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام





