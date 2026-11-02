وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تستعرض فرص توطين الصناعات في أديبك 2026

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشارك في أديبك 2026 لتسليط الضوء على فرص توطين الصناعات وخطط الاستثمار في قطاع الطاقة لدولة الإمارات.

تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026 ، بهدف تسليط الضوء على الفرص الصناعية الواعدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات. تهدف المشاركة إلى التعريف بقدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي، وإبراز إمكانات التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة، واستكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة. تسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية، ومضاعفة مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان نمو اقتصادي مستدام.

إبراز قدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي

تسلط الوزارة الضوء في أديبك 2026 على مجالات التعاون والشراكة بين مختلف مكونات قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. تعرض الوزارة أحدث المبادرات النوعية التي أطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك أمام مجموعة واسعة من الحضور تشمل المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار ومصممي السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا. يشارك في الحدث أكثر من 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاُ وطنياً، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا المحفل.

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وتستعرض مشاركة الوزارة مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من التمويل والتوريد والتشغيل والإنتاج وتعزيز المحتوى الوطني. يهدف ذلك إلى استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل للقدرات المحلية، مما يعزز من مكانة الإمارات كمنطقة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم.

حوكمة المرونة واستراتيجيات توطين الصناعات

تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقاء مائدة مستديرة في أول أيام أديبك 2026 بعنوان بناء المرونة الصناعية تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية. يستضيف الحدث حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة نخبة من القادة المحليين والدوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وبتقديم من شركة بوسطن كونسلتينج غروب. كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان حوكمة المرونة تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق.

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يشارك في الجلسة الحوارية سعادة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي. ويدير المناقشات جون دفتيريوس، رئيس أبكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية.

فرص استثمارية ضخمة ومبادرات دعم الصناعة

وقال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الطلب المتنامي في قطاع الطاقة يمثل فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أولوية الوزارة هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً. وأشار إلى أن أديبك 2026 يشكل منصة مهمة لجمع كبار المشترين والمصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وربط الاحتياجات الفعلية لقطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية.

وأوضح الوكيل أن الوزارة تعمل مع شركائها على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية أكثر تقدماً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل. وستواصل الوزارة البناء على هذه الشراكات وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة اصنع في الإمارات، التي ستنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027. يمكن للمشاركين في المعرض التعرف على هذه المبادرات في الجناح المخصص بالقرب من البوابة د.

تحديد فرص التوريد ودعم المحتوى الوطني

تطرح الوزارة في أديبك 2026 مجالات حيوية لتوطين الصناعات، تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية. وتستند هذه الفرص إلى طلب فعلي، إذ حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة أدنوك في الدولة فرصاً تصنيعية تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030.

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تحظى هذه الفرص بدعم قوي من مبادرات وبرامج الوزارة، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني الذي وجّه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويضم أكثر من 7000 مصنع معتمد. كما يدعم الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم توطين الصناعات الحيوية، ومبادرة مصانع الغد الإماراتية التي دعمت حتى الآن أكثر من 700 مصنّع في تسريع تبني التقنيات المتقدمة، مما يعزز من كفاءة وقدرات الصناعة المحلية.