وزارت المالية الإماراتية استضافت في دبي ملتقى تبادل المعلومات الضريبية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.

نظمت وزارة المالية الإماراتية في دبي فعاليات ملتقى تبادل المعلومات الضريبية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة عالمياً.

رؤساء جهات حكومية يشاركون في الملتقى

حضر هذا الحدث الاستراتيجي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما شارك فيه سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وسعادة سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب.

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إلى جانبهم، شارك سعادة ربيع الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع امتثال الأعمال في سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، وعدداً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، مما يعكس الطابع الشامل والتكامل المؤسسي الذي يهدف إليه الملتقى.

تعزيز مكانة الإمارات كشريك ضريبي دولي موثوق

يهدف الملتقى بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات وإنجازاتها البارزة في مجال تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وتعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والجهات المختصة كافة.

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كما يسعى الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الاستجابة لطلبات تبادل المعلومات وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق ومحوري في التعاون الضريبي الدولي.

الامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الالتزام الراسخ لدولة الإمارات بمعايير الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما معيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب.

وأكّدت وزارة المالية أن انعقاد الملتقى يجسد قناعة راسخة بأن التكامل المؤسسي والعمل المشترك يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاع المالي والضريبي.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة حققت إنجازات ملموسة في تطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بفضل رؤية القيادة الرشيدة والجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية المتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جلسات حوارية حول المتطلبات التنظيمية والشفافية

تضمنت أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية، منها عرض حول مستجدات تبادل المعلومات عند الطلب ومتطلباته التنظيمية، حيث تم تسليط الضوء على أهم المتطلبات الدولية مثل المدة الزمنية للرد وجودة المعلومات.

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وتطرق العرض أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 209 لسنة 2025 وأهم المواد ذات الصلة، كما عقِدت جلسة حوارية بعنوان ملتقى تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب: التجارب العملية وتعزيز التعاون والتوجهات المستقبلية.

واستعرضت هذه الجلسات الفرص والتحديات وأهمية الشراكة والتكامل بين الجهات، بالإضافة إلى عرض قدمته وزارة الاقتصاد والسياحة تناول موضوع المستفيد الحقيقي النهائي كونه أحد أهم متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وفقاً للشروط المرجعية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2016.

تحديات البنية التحتية التقنية ورأس المال البشري

ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية التقنية، مؤكدين أن الشراكات المؤسسية الفاعلة والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والسلطات المختصة والجهات الاتحادية والمحلية يظل الضمانة الحقيقية لاستدامة الامتثال للمعايير الدولية.

هذا التعاون الوثيق يرفع كفاءة الإجراءات ويضمن جاهزية المؤسسات للاستجابة الفعالة لكافة المتطلبات التنظيمية، لا سيما ما يتعلق بتوفير معلومات المستفيد الحقيقي بدقة وموثوقية، مما يدعم مسيرة الريادة والتميز لدولة الإمارات في المحافل الدولية.