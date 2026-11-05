وزارة الدفاع تعلن عن عرض حصن الاتحاد 11 العسكري في ليوا

أعلنت وزارة الدفاع عن تنظيم عرض حصن الاتحاد 11 العسكري في ليوا خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة تجسد قوة الجيش وتلاحم الشعب الإماراتي.

أعلنت وزارة الدفاع رسميًا عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من العرض العسكري " حصن الاتحاد 11"، والذي سيقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال شهر ديسمبر المقبل. يهدف هذا الحدث العسكري الكبير إلى تجسيد القوة والمنعة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز حالة التلاحم الوطني المتميزة التي تجمع بين شعب الدولة والمقيمين على أرضها من جهة، وال قوات المسلحة من جهة أخرى.

موقع العرض وشعاره الوطني المميز

سيُقام العرض العسكري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وهي منطقة استراتيجية تعكس عمق الجذور الوطنية لدولة الإمارات. يحمل العرض شعار "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب"، وهو شعار يهدف إلى التأكيد على الترابط الوثيق بين قوة الدولة ومقومات صمودها وقوة عزيمة أبنائها. يُجسد "الحصن المنيع" القدرات الدفاعية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، بينما يعبر "صمود الوطن" عن ثبات البلاد في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية. أما "عزيمة الشعب" فتؤكد أن التلاحم الوطني ووحدة الصف هما الأساس الراسخ لمنعة الدولة واستمرار مسيرتها التنموية.

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استعدادات وزارة الدفاع والقيادة العليا

يحظى العرض العسكري "حصن الاتحاد 11" باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويتابع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، استعدادات التنظيم بدقة متناهية. تجري أعمال التحضير حاليًا لتنظيم العرض العسكري وفق البرنامج العام وخطة العمل المعتمدة، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارة الدفاع ومختلف الجهات المشاركة في الحدث. يضمن هذا التنسيق الدقيق تقديم عرض عسكري يمجّد مكانة القوات المسلحة لدولة الإمارات وأدورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني وحماية سيادة الدولة ومكتسباتها التاريخية.

الجاهزية القتالية والتطور الدفاعي

يستعرض "حصن الاتحاد 11" القدرات العسكرية المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية، ويبرز الكفاءة والانضباط والاحترافية العالية التي يتميز بها منتسبو الجيش. من خلال عروض ميدانية متكاملة، سيُبرز الحدث الجاهزية القتالية ومستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية في تنفيذ المهام المعقدة. يعكس هذا المستوى من الاحتراف قدرة الجيش على الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسيادته بشكل فعّال.

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رسائل وطنية وتعزيز الهوية

يحمل الحدث رسالة وطنية واضحة تؤكد أن منعة دولة الإمارات تستند إلى قوة قواتها المسلحة وتلاحم مجتمعها المتماسك. يُجسّد العرض أن حماية الوطن مسؤولية جماعية تتجلى في وحدة أبنائه، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وثقتهم الراسخة بمؤسسات الدولة، والتفافهم الكامل حول قيادتهم الرشيدة. يعزز هذا الحراك قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه أمن الدولة ومستقبلها، ويوفر فرصة للجمهور للتعرف عن قرب إلى مهارات منتسبي القوات المسلحة واستحضار التضحيات التي يبذلونها.

الفعاليات العائلية وتجربة ليوا الترفيهية

في إطار الاستعدادات النهائية، تعمل وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على استكمال الترتيبات التنظيمية والميدانية واللوجستية. يتم تهيئة موقع العرض لاستقبال جمهور واسع، بما يعكس التكامل الوطني في إنجاح النسخة الحادية عشرة من العرض. كما تستقبل قرية "حصن الاتحاد" العائلية الترفيهية الزوار بفعاليات متنوعة تشمل شاشات كبيرة لعرض الأداء العسكري مباشرة، وألعابًا تفاعلية، ومعارض، وورش عمل، بالإضافة إلى عروض شعبية وتراثية فنية. تهدف هذه الفعاليات إلى توفير تجربة عائلية شاملة تجمع مختلف أفراد الأسرة في أجواء وطنية تعزز روح الاتحاد وتُرسخ مشاعر الفخر بحماة الوطن.