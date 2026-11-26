وزارة التربية والتعليم تصدر تعاميم صارمة لتنظيم غياب الطلاب عن الامتحانات المدرسية، مشددة على توثيق التواصل مع أولياء الأمور والمطابقة بين السجلات والبيانات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعاميم رسمية جديدة تلزم إدارات المدارس باتباع إجراءات دقيقة وموحدة عند تسجيل غياب الطلاب عن الامتحانات المدرسية ، مؤكدة على ضرورة التعامل مع كل حالة بشكل فردي وموثق لضمان نزاهة التقييم.

بروتوكولات التواصل مع أولياء الأمور

شددت الوزارة على وجوب تواصل إدارات المدارس مباشرة مع أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة في حال غياب الأبناء عن جلسات الاختبارات، دون الاكتفاء بالإشعارات غير الرسمية أو الشفهية. يتطلب هذا البروتوكول توثيق جميع محاولات التواصل المسجلة مع النتائج المترتبة عليها، بما في ذلك ردود الوالدين أو ملاحظات الاتصال، لضمان وجود سجل دقيق يمكن الرجوع إليه لاحقاً عند مراجعة الملفات الامتحانية.

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كما أكدت الوزارة على أهمية التحقق الصارم من جميع المستندات والوثائق المرتبطة بأسباب الغياب المقدمين من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، حيث يتعين على المدارس التأكد من صحة هذه الوثائق قبل اعتماد حالات الغياب أو تأجيل الاختبار. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة تسجيل الحالات في السجلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفقاً للضوابط المعتمدة التي تمنع التلاعب في سجلات الحضور والغياب.

دور لجنة الحضور والغياب والمهام المفصلة

حددت الوزارة بشكل واضح ومفصل مسؤوليات لجنة الحضور والغياب والحالات الخاصة، التي تتولى مسؤولية مباشرة ومستمرة متابعة انتظام الطلبة في أداء الاختبارات عبر جميع مراحل العملية الامتحانية. تشمل مهام هذه اللجنة التعامل المباشر مع الأعذار المقدمة، وتقييم الحالات الطبية والاستثنائية، بالإضافة إلى التحقق من صحة المستندات الطبية والموافقات الإدارية المرتبطة بكل حالة غياب.

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ألزامت الوزارة اللجان المختصة بمطابقة حالات الغياب المسجلة في النظام الإلكتروني المركزي مع كشوف القاعات الورقية وتقارير الجلسات الامتحانية اليومية، وذلك لضمان عدم وجود أي تناقضات أو اختلافات في البيانات التي قد تؤثر سلباً في الإجراءات المرتبطة بتقييم الطلبة. يضمن هذا التدقيق المتبادل صحة المعلومات وتوحيد المصدر الرسمي للحالات، مما يقلل من الأخطاء البشرية أو الاحتيالية في تسجيل النتائج.

الآليات الرسمية والتوثيق الورقي والإلكتروني

أكدت الوزارة على أهمية تعريف أولياء الأمور مسبقاً بالآلية الرسمية لتقديم المستندات عند غياب أبنائهم عن الاختبارات، وتحديد القنوات المخصصة للتواصل لتسهيل الإجراءات وتجنب الارتباك. يتم التعامل مع الحالات التي تتطلب ترتيبات خاصة وفقاً للصلاحيات المحددة والموافقات الرسمية، مع التأكيد على عدم قبول أي اتفاقيات غير مكتوبة أو شفهية في الإجراءات التي تستدعي موافقات إدارية عليا.

وجهت الوزارة إلى رفع الحالات التي تتجاوز صلاحيات المدرسة المباشرة إلى الجهات الإشرافية المختصة لاتخاذ القرار النهائي، وعدم الاكتفاء بالموافقات الشفهية في الإجراءات التي تتطلب تدقيقاً رسمياً. يضمن هذا التسلسل الهرمي للموافقات شفافية العملية الإدارية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مع الحفاظ على السجلات الرسمية كمرجع وحيد للحالات.

السجلات الأربعة والامتثال الكامل للضوابط

حددت الوزارة أربعة سجلات ونماذج أساسية لتنظيم أعمال لجنة الحضور والغياب والحالات الخاصة، وهي: كشف الحضور والغياب، ونموذج الغياب أو الحالة الاستثنائية، وملف موافقات الحالات الخاصة، وسجل التواصل الرسمي. يجب على المدارس استخدام هذه النماذج الموحدة لضمان توثيق كل جانب من جوانب حالة الغياب، من الإبلاغ الأولي حتى إغلاق الملف بعد التحقق.

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كما وجهت الوزارة إلى ضرورة حفظ جميع المستندات والموافقات المرتبطة بالحالات الخاصة ضمن ملفات الدورة الامتحانية لكل طالب، بما يضمن إمكانية مراجعتها والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بشأن كل حالة. يضمن هذا الحفظ المنظم الشفافية ويسهل عمليات المراجعة المستقبلية، مما يعزز من مصداقية العملية الامتحانية ويقلل من النزاعات المحتملة حول درجات الطلاب وحضورهم النهائي.