وزارة الداخلية المصرية تضبط 3 طلاب اعتدوا على معلم بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر فيه اعتداء عدد من الطلاب على معلم داخل أحد الفصول الدراسية بمحافظة القليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر فيه اعتداء عدد من ال طلاب على معلم داخل أحد الفصول الدراسية بمحافظة ال قليوبية .

وأفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي، بأن الفحص أسفر عن تحديد هوية المجني عليه، وهو معلم مقيم بمنطقة القناطر الخيرية، حيث أكد خلال التحقيقات تعرضه للاعتداء من جانب ثلاثة من طلابه، بعدما تعدوا عليه بالضرب داخل الفصل الدراسي ووثقوا الواقعة بالفيديو. وأضافت الوزارة أن المعلم أكد أن الواقعة حدثت بتاريخ 9 أبريل الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الطلاب المتورطين، ولكنهم استمروا في نشر الواقعة على المنصات الاجتماعية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الطلاب الثلاثة، حيث أقروا خلال مواجهتهم بارتكاب الواقعة وتصويرها ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بقصد المزاح. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما واصلت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها. وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر فيه تعرض طالب للاعتداء بالضرب أمام إحدى المدارس في منطقة مصر الجديدة في القاهرة، على يد 3 أشخاص بينهم سيدة.

وذكرت وزارة الداخلية أن التحريات والفحص أسفرا عن تحديد هوية الطالب المجني عليه، حيث تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وأوضح الطالب خلال أقواله أن الواقعة حدثت يوم 18 مايو الجاري، أثناء عبوره الطريق أمام مدرسته، عندما احتكت به سيارة يستقلها 3 أشخاص. وأضاف أنه عاتب ركاب السيارة على الواقعة، ما دفعهم إلى التعدي عليه بالضرب والسب، قبل أن يتدخل عدد من أولياء الأمور الذين تصادف وجودهم أمام المدرسة للدفاع عنه وفض الاشتباك.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وتبين أنهم شقيقان وزوجة أحدهما، يقيمون جميعاً بدائرة القسم ذاته. وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الداخلية قليوبية اعتداء طلاب معلم

United States Latest News, United States Headlines