ودية مصر والبرازيل: اختبار قوي للفراعنة قبل المونديال

مواجهة ودية مرتقبة بين منتخب مصر والبرازيل في 7 يونيو 2026 ضمن استعدادات كأس العالم، حيث يسعى الفراعنة لاختبار جاهزيتهم أمام فريق قوي.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم ال مصر ية والعربية نحو المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره البرازيل ي، فجر الأحد 7 يونيو 2026، على ملعب هنتنجتون بانك فيلد في الولايات المتحدة.

تعد هذه المباراة اختباراً حقيقياً للفراعنة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، وتمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة ثمينة لتقييم جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل انطلاق المونديال، حيث يلتقي المنتخب المصري مع بلجيكا في أولى مبارياته بالبطولة. يدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على روسيا بهدف دون رد في اللقاء الودي الأخير، سجله مصطفى زيكو.

ويسعى حسام حسن إلى تحقيق أقصى استفادة من مواجهة البرازيل عبر تجربة عدد من العناصر والوقوف على التشكيل الأمثل لخوض منافسات كأس العالم. من المتوقع أن يعتمد المدرب على الثلاثي الهجومي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه، بينما يتكون خط الوسط من مروان عطية وإمام عاشور وزميلهم زيزو. ويأمل الجهاز الفني في تقديم أداء قوي يمنح الثقة للاعبين قبل تحديات المونديال.

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب البرازيلي المباراة بصفوفه المكتملة تقريباً، حيث يضم نجومه المعروفين مثل نيمار وفينيسيوس جونيور ورودريغو، مما يجعل اللقاء اختباراً صعباً للمنتخب المصري. تشهد المباراة اهتماماً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً، وستُبث عبر قنوات أبوظبي الرياضية وأون سبورت. تعتبر هذه المواجهة فرصة للمنتخب المصري لقياس مستواه أمام منتخب من العيار الثقيل، خاصة أن الفراعنة يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في المونديال.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحضير نفسه بالشكل الأمثل للبطولة العالمية





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كرة القدم مصر البرازيل كأس العالم 2026 مباراة ودية

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