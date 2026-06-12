وداع حافل للمنتخب البرتغالي قبل السفر إلى كأس العالم 2026 ورونالدو نجم التتويج

شهدت بعثة المنتخب البرتغالي لكرة القدم وداعاً رسمياً وجماهيرياً كبيراً قبل مغادرتها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، وسط تفاؤل كبير بالمنافسة على اللقب، وتركيز على القائد كريستيانو رونالدو الذي يتمتع بشعبية هائلة.

ودَّعت البرتغال بعثتها الرسمية للمشاركة في كأس العالم 2026 بحفل وداع مهيب أقيم في العاصمة لشبونة، حيث حضر رئيس الوزراء شخصياً لتحية اللاعبين والجهاز الفني والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتخلل الحفل كلمات حماسية من المسؤولين والمدرب أكدت على ثقة الشعب البرتغالي بقدرة المنتخب على تحقيق الإنجاز الغائب عن خزائنه منذ انطلاق البطولة. وظهر القائد كريستيانو رونالدو مبتسماً في وسط زملائه، متفاعلاً مع الجماهير التي رفعته كرمز للأمل والطموح العالمي. ويعتبر رونالدو من أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم، حيث شارك في خمس نسخ سابقة وسجل أهدافاً حاسمة، لكنه لم يتمكن بعد من رفع الكأس الذهبية.

وفي هذه النسخة، يبدو الفريق البرتغالي أكثر نضجاً وتجانساً بفضل وجود جيل من المواهب الشابة مثل جواو فيليكس وبرناردو سيلفا اللذين يمثلان مستقبل الكرة البرتغالية إلى جانب خبرة رونالدو الممتدة لأكثر من عقدين. اختارت البعثة الإقامة في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتحديداً في منتجع قريب من مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مار إيه لاغو، وهو الخيار الذي تم بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات الأمن والهدوء.

فالمنطقة محمية بعناية مشددة نظراً لأهمية الموقع الرئاسي، مما يتيح للاعبين التركيز على التدريبات دون ضغوط إعلامية أو جماهيرية زائدة. ويأتي هذا الاختيار أيضاً لتفادي الزحام الذي يحيط برونالدو في الأماكن العامة، حيث يتحول أي ظهور له إلى حدث جماهيري يثير الفوضى. وتأتي هذه الخطوة لضمان الاستقرار النفسي والبدني للنجم البرتغالي الذي يعتبر الورقة الرابحة للمدرب. يستهل المنتخب البرتغالي مشواره في المجموعة الثامنة بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل على ملعب يضم أكثر من 70 ألف متفرج.

وتعد هذه المباراة اختباراً حقيقياً لقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط الأولى للبطولة، خاصة أن المنتخب الكونغولي يمتلك لاعبين سريعين يتمتعون بقدرات هجومية خطيرة. ويسعى المدرب إلى تشكيلة هجومية تضم رونالدو في القمة بالإضافة إلى دعم من الأجنحة السريعة، مع التركيز على الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص مبكراً. ويأمل الجمهور البرتغالي أن يشهد بداية قوية تمهد الطريق نحو أدوار متقدمة، لاسيما أن المنتخب لم يتجاوز ربع النهائي منذ عام 2006 حين حصل على المركز الرابع.

يحمل رونالدو على كتفيه أمة بأكملها تنتظر اللحظة التاريخية التي يرفع فيها الكأس. ورغم تقدمه في العمر، إلا أن مستواه البدني والفني ما زال يثير الإعجاب، حيث يواصل تسجيل الأهداف في الدوري السعودي ويحافظ على لياقته القصوى. وتعتمد خطة اللعب على منحه حرية الحركة في الثلث الهجومي، مع الاستفادة من خبرته في قراءة المباريات. وتتجه أنظار العالم نحو البرتغال في هذه النسخة، ليس فقط بسبب رونالدو، بل لجودة الفريق المتكاملة التي تجعله مرشحاً لنيل اللقب الأول في تاريخه.

تتجه البعثة البرتغالية إلى الولايات المتحدة بطموحات كبيرة وثقة عالية، حيث تعمل الأجهزة الفنية على تهيئة اللاعبين نفسياً وبدنياً لخوض غمار البطولة الأهم في كرة القدم. ومع وجود كريستيانو رونالدو في قمة جاهزيته، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق حلم الملايين من المشجعين حول العالم. ويبقى السؤال: هل سيكون عام 2026 عام البرتغال الذهبي





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المنتخب البرتغالي كأس العالم 2026 كريستيانو رونالدو بالم بيتش مار إيه لاغو

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