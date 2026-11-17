الكشف الكامل عن رحلة واين روني النفسية وكيفية دعم زوجته كولين له لتجاوز إدمان الكحول والأفكار الانتحارية وسط ضغوط كرة القدم العالمية.

كشف واين روني ، أسطورة منتخب إنجلترا و مانشستر يونايتد السابقة، عن جوانب مظلمة في مسيرته المهنية تتعلق بصحته النفسية، معلناً أنه فكر في الانتحار خلال ذروة شهرته كلاعب كرة قدم. وأكد روني أن السنوات الأولى من مسيرته الاحترافية كانت مليئة بالصراع الداخلي مع مشاكل الصحة النفسية وإدمان شرب الكحول، وهو ما دفعه للابتعاد عن العالم الخارجي تماماً.

تفاصيل إدمان الكحول والأفكار الانتحارية

أوضح واين روني خلال ظهوره في بودكاست "لايف آت ذا ميدبوينت" يوم الثلاثاء أن تعاسته بلغت ذروتها عندما كان يقضي يومين متتاليين في الشرب داخل منزله دون توقف. وأشار اللاعب السابق إلى أنه وصل في أسوأ لحظاته الشخصية إلى مرحلة التفكير الصريح في إنهاء حياته، وهو قرار لم يكن يريد مشاركتها مع أحد بسبب العزلة الشديدة التي فرضها على نفسه.

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وصف روني تلك الفترة بالأسود قائلاً إنه وصل إلى القاع في منتصف العشرينيات من عمره، مما دفعه للانسحاب التام من الحياة الاجتماعية. وأكد أنه لم يكن يرغب في الوجود مع أي شخص، كما أن رؤيته للناس في الشوارع أو حتى دخوله المتاجر العادية كانت أمراً يسبب له رعباً وقلقاً شديداً، مما يجعله يفضل الاحتجاز داخل منزله.

دور الزوجة كولين روني في التعافي

كشف روني عن أن حالة السوء التي وصل إليها كان لها تأثير مباشر ودقيق على حياته العائلية، حيث دفع زواجه فعلياً إلى حافة الانهيار الكامل. إلا أن زوجته، كولين، لعبت دوراً محورياً وأساسياً في عملية تعافيه، حيث ساعدته على الخروج من دوامة الإدمان والعزلة التي كانت تغرق فيه حياته اليومية.

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وعن التأثير على الأداء الرياضي، أكد واين روني أنه رغم معاناته الشديدة من إدمان الكحول في حياته الخاصة، فإنه لم يشعر أن ذلك أثر سلباً على قدراته في الملعب. أوضح النجم السابق أنه كان يشعر دائماً بالراحة والأداء المتميز أثناء المباريات، لكنه كان يعاني بشدة في كل جوانب الحياة الأخرى خارج حدود أرضية الملاعب.

الحواجز الثقافية في كرة القدم

عقب ظهوره العلني، كشف واين روني أنه على الرغم من وصوله في النهاية لحضور جلسات علاجية متخصصة لمساعدته، إلا أن العوائق الثقافية كانت عقبة كبيرة. بين أن الثقافة السائدة آنذاك حول الصحة النفسية ومفهوم الرجولة في عالم كرة القدم منعت الكثير من اللاعبين، منهم، من طلب المساعدة المهنية في وقت مبكر، مما زاد من حدة معاناتهم.

اختتم روني حديثه بملاحظة حول مسيرته الحالية بعد الاعتزال، حيث توقف عن اللعب الرسمي عام 2021 وركز منذ ذلك الحين على التدريب والتحليل. وكان آخر مناصبه التدريبية قيادة فريق بليموث أرجيل في عام 2024، ليجد التوازن الآن بين مهنة التدريب في الملاعب والعمل كمحلل رياضي خبير.