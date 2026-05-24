وانتقام الملاكم الأوكراني 'أوسيك' من عدد من الهزائم المتتالية في شمال أفريقيا واستعاد لقبه وكسب احتراما غافلته في وقت سابق بفوزه على خصمه النمطي بطل الكيك 'ريكو فيرهويفين' بفوز ساحق والجولة الـ11 من نزال بجانب أهرامات الجيزة المصرية

حقق الملاكم الأوكراني 'أوسيك' فوزه الـ11 في مصر حيث نجح في انتقام عدد من الهزائم المتتالية له في شمال أفريقيا واستعاد لقبه وكسب احتراما غافلته في وقت سابق بفوزه على خصمه النمطي بطل الكيك 'ريكو فيرهويفين' بالجولة الـ11 من نزال بجانب أهرامات الجيزة المصرية حيث فاز بأغلبية كبيرة حيث نهج استراتيجية هجومية ناجحة واحتاج 'أوسيك' وقتا أطول للفوز ولكن نجح في ذلك بفوزه علقة في آخر نفس بفوز ساحق

أوسيك يحافظ على لقبه وسجله بفوز الجولة 11 قرب أهرامات الجيزة أمام فيرهويفين بحضور نجوم، وشيراز يهزم بيغيك ويحتفظ باللقب مستلهماً أرسنالتجنب الملاكم الأوكراني أوسيك واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ الرياضة وتمكن من المحافظة على لقبه العالمي وسجله الخالي من الهزيمة بالفوز على غريمه بطل الكيك بوكسينغ الهولندي المميز ريكو فيرهويفين بالجولة الـ11 من النزال الذي أقيم بجانب أهرامات الجيزة في مصر وحضره العديد من الشخصيات العالمية بينهم الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والأمريكي ريان غارسيا ونجم هوليوود ساثام.

واعترف أوسيك بجودة خصمه الذي طرحه أكثر من مرة على الحبال وقال: ’شكراً جزيلاً ريكو، أنت مقاتل مدهش وشكراً لطاقمك. شكراً لطاقمي ولزوجتي، أنت نوري وقلبي. كان نزالاً صعباً وجيداً، شكراً يا الله. ’ وعلق فيرهويفين على النزال وقال: ’أعتقد أن الحكم أوقف الجولات في وقت مبكر لكن في نهاية المطاف أنا لست الحكم، ممتن جداً لفرصة مواجهة أوسيك وأخبروني أنه يريد نزال إعادة وسنرى ما سيحصل.

فخور جداً بأدائي وآمل أن يتقبلني عالم الملاكمة كملاكم، سعيد جداً بالتواجد هنا. ’ من جهته، استلهم مشجع نادي أرسنال الملاكم البريطاني حمزة شيراز (26 عاماً) فوز الفريق بلقب البريميرليغ لأول مرة منذ 22 عاماً وهزم خصمه الألماني أليم بيغيك (39 عاماً) في جولتين فقط ليحتفظ بلقب وزن المتوسط السوبر العالمي.

وحصد شيراز اللقب تحت أنظار الملاكم المخضرم كانيلو ألفاريز(35 عاماً) وقال: ’إن فاز كانيلو في نزاله وهو واحد من أفضل الملاكمين عبر التاريخ فسأتشرف بمشاركته الحلبة معه، وإن حصلت على هذه الفرصة فسأفوز قطعاً’.





