واشنطن تدفع لتثبيت مفاوضات لبنان وإسرائيل وسط تصعيد وغارات جنوباً

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3371 في لبنان منذ مارس، ووصول النزوح ذروته، بينما تسعى واشنطن لتثبيت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد غارات إسرائيلية أسفرت عن قتلى وإنذارات إخلاء.

تشهد الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية تصعيداً خطيراً في الأيام الأخيرة، حيث تواصل إسرائيل غارات ها الجوية وعملياتها العسكرية في جنوب لبنان ، مما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار جسيمة.

في هذا السياق، عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً في قصر بعبدا، ناقشا فيه الأوضاع العامة والتهديدات الأمنية المتزايدة. وأدان الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية التي تشمل تفجير المنازل وتدمير البنية التحتية، واتفقا على تكثيف الاتصالات الدولية لوقف هذه الممارسات. وأكد الرئيس عون تمسكه بوقف إطلاق النار كأولوية، فيما شدد سلام على أن بلاده تواجه تصعيداً خطيراً، وأن إسرائيل لن تحقق أمناً بسياسة الأرض المحروقة. وأشار إلى أن المفاوضات المباشرة هي الطريق الأقل كلفة.

على الصعيد الدولي، تواصل واشنطن جهودها لدفع مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة. وعُقد في البنتاغون اجتماع بين وفود عسكرية من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، وصفه نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي بأنه بناء وسيشكل أساساً للشق السياسي من المحادثات المقررة في 2 و3 يونيو.

وتأتي هذه التحركات في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية التي طالت بلدات مثل الجميجمة وتولين وقبريخا وزوطر ودبين والكفور، وأسفرت عن سقوط 10 قتلى على الأقل. كما أطلق الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان عدة قرى في قضاءي النبطية وصور. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 2 مارس الماضي إلى 3371 قتيلاً و10129 جريحاً.

ومن جانبها، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن انخفاض ملحوظ في أعداد النازحين من لبنان إلى سوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 17 إبريل، حيث عاد نحو 33887 شخصاً إلى لبنان. وتستمر الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار، لكن التصعيد الميداني يهدد بزيادة التوتر ويضعف فرص السلام. ويتطلب الوضع الحالي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل مفاوضات تصعيد عسكري غارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

القطامي: 33 % نمو المنشآت الطبية ومليار و163 مليون درهم عوائد السياحة الصحية في دبيدبي في 14 مايو / وام / حقق القطاع الصحي في دبي نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنشآت الطبية التي وصل عددها إلى 3371 مستشفى ومركزا وعيادة حتى العام الجاري بمعدل نمو بلغ 33 بالمائة يعمل بها 38.981 مهني صحي بينهم 10.556 طبيبا ..فيما وصل عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية 1,813,193 والخاصة 7,897,899 متعاملا خلال 2018 في الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية ملياراً و 163 مليون درهم العام الماضي. أعلن ذلك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر قطاع التنظيم الصحي التابع للهيئة بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والمختصين. وأوضح معالي القطامي أن الدولة كفلت أعلى درجات الرعاية الصحية وسنت من القوانين والتشريعات ما يعزز جودة الخدمات الطبية وينظم الممارسات الصحية في جميع المجالات والتخصصات لتكون وفق أعلى درجات المهنية مستشهدا في ذلك بمجموعة القوانين الاتحادية والمحلية التي نظمت القطاع الصحي وحددت المسؤولية الطبية إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها لجان متخصصة في مزاولة المهنة وضبط المخالفات الطبية والإدارية وغيرها. ولفت معاليه إلى أنه وبالتوازي مع تطور التشريعات المنظمة للقطاع الصحي شهد هذا القطاع قفزات نوعية وبالتحديد في إمارة دبي ..موضحا مجمل الإحصاءات التي تضمنتها التقارير الرسمية للهيئة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة إلى 97 بالمائة في تقدم واضح نحو الهدف الوطني الذي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2021 منوها بأن العام الماضي فقط شهد ما يقارب من 34 ألف عملية جراحية في المستشفيات الحكومية إضافة إلى ما يصل لـ 90 ألف عملية في القطاع الصحي الخاص وهو ما يشير إلى القدرات الهائلة للمنشآت الطبية وإمكانياتها. وأشار معاليه إلى أن هناك 50 مركزا لجراحات اليوم الواحد وأن نماء هذا النوع من المنشآت الطبية دعا الهيئة إلى ضرورة التشديد في ضوابط وإجراءات ترخيصها لتكون أفضل في تقديم الخدمات والمحافظة على سلامة وحياة المترددين عليها ..لافتاً إلى وجود مراجعات دقيقة لمعايير وشروط الترخيص لمثل هذه المراكز إضافة إلى مراجعات أخرى تخص عمليات الترويج لتفادي المبالغات الموجودة في بعض الإعلانات والتي تعكس وكأن الخدمة الطب

Read more »