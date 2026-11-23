تدرس الولايات المتحدة خططاً لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام، في أول مهمة تدريبية أمريكية للجيش السوري، بعد رفع العقوبات وتصنيف الدولة راعية للإرهاب، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الميداني والعسكري بين البلدين بعد انسحاب القوات الأمريكية.

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية حالياً خططاً استباقية لتدريب الجنود السوريين على تقنيات إزالة الألغام والتعامل الآمن مع الذخائر غير المنفجرة، في خطوة تعتبر تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، في تقرير صدر يوم الاثنين، أن إدارة البيت الأبيض تناقش حالياً تفصيلاً أولية لمهمة تدريبية أمريكية موجهة للجيش السوري، مما يمثل بداية عصر جديد من التعاون الميداني المباشر.

محاولة إعادة نشر قوات أمريكية في سوريا

تشير التقارير إلى أن هذه المهمة التدريبية ستكون الأولى من نوعها للجيش السوري في العهد الجديد، حيث كانت القوات الأمريكية قد أنهت وجودها العسكري المباشر في البلاد خلال أبريل 2026، بعد انسحاب آخر الوحدات التي شاركت في مهمة استمرت نحو عقد من الزمان لمكافحة تنظيم داعش. وفي حال الموافقة على هذا المقترح، فقد تشهد سوريا عودة عدد قليل من القوات الأمريكية في أقرب وقت خلال العام المقبل، وذلك بعد عام واحد فقط من إنهاء المهمة العسكرية السابقة التي كانت تهدف إلى محاربة الإرهاب.

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تطور العلاقات الأمريكية السورية بشكل ملحوظ

تكتسب هذه الخطوة أهميتها القصوى من طبيعة المهمة المقترحة، إذ لا يقتصر التدريب على معالجة مخلفات الحرب والألغام، بل قد يشكل مدخلاً لبناء آليات تعاون ميداني وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية بين الجانبين. وتأتي المناقشات في إطار التقارب المتزايد بين واشنطن ودمشق، إذ رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الواسعة المفروضة على سوريا في ديسمبر 2025، وألغت تصنيفها دولة راعية للإرهاب في أغسطس 2026، كما خففت في أكتوبر الماضي القيود المتعلقة بصادرات الأسلحة والخدمات الدفاعية.

عقبات قانونية وتحديات التنفيذ

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للخطوة، فإن اقتراح مهمة التدريب متعددة الجنسيات لا يزال يواجه عقبات قانونية في الولايات المتحدة، مما يؤجل الإعلان الرسمي عن تفاصيله. وأشارت أربعة من المصادر إلى أن البرنامج الأولي سيركز بشكل أساسي على التدريب في مجال إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، لكنه قد يكون، في حالة نجاحه، نموذجاً لتعاون أوسع نطاقاً يشمل مجالات أخرى من التعاون الأمني والاستخباراتي.

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التعاون الأمني واستراتيجيات المستقبل

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها القصوى من طبيعة المهمة المقترحة، إذ لا يقتصر التدريب على معالجة مخلفات الحرب والألغام، بل قد يشكل مدخلاً لبناء آليات تعاون ميداني وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية بين الجانبين. وتأتي المناقشات في إطار التقارب المتزايد بين واشنطن ودمشق، إذ رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الواسعة المفروضة على سوريا في ديسمبر 2025، وألغت تصنيفها دولة راعية للإرهاب في أغسطس 2026، كما خففت في أكتوبر الماضي القيود المتعلقة بصادرات الأسلحة والخدمات الدفاعية، بما يسمح بالنظر في التراخيص على أساس كل حالة على حدة.

انسحاب أمريكي من العراق وسوريا

كانت القوات الأمريكية قد أنهت وجودها العسكري في سوريا خلال أبريل 2026، بعد انسحاب آخر قواتها التي شاركت في مهمة استمرت نحو عقد لمكافحة تنظيم داعش، كما انسحبت القوات الأمريكية من العراق في سبتمبر الماضي، رغم أن العملية العسكرية الأوسع لم تُنهَ بالكامل.