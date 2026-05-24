واشنطن تدين دعوات حزب الله لإسقاط الحكومة اللبنانية وتؤكد دعمها للسيادة الوطنية

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يهاجم حزب الله ويتهمه بالسعي لزعزعة استقرار لبنان ومحاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة بجانب الدولة اللبنانية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة والصريحة تجاه التحركات الأخيرة التي قام بها حزب الله ، والتي تضمنت دعوات علنية ومبطنة لإسقاط الحكومة ال لبنان ية المنتخبة ديمقراطياً.

وأشار روبيو في تصريحاته الموسعة إلى أن هذه الدعوات لا تمثل فقط تهديداً مباشراً للسلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان، بل تعد اعتداءً سافراً على المبادئ الديمقراطية والشرعية الدستورية التي يجب أن تحكم إدارة الدولة اللبنانية في كافة مفاصلها. واعتبر الوزير الأمريكي أن محاولة الضغط على الحكومة الشرعية للتنحي أو الانهيار تعكس رغبة حزب الله في فرض أجندته السياسية والعسكرية الخاصة فوق مصلحة الوطن والمواطنين اللبنانيين.

وأوضح أن واشنطن تتابع بقلق بالغ كيف يحاول الحزب تقويض مؤسسات الدولة الرسمية لصالح كيان موازٍ يفرض سيطرته بالقوة والترهيب، مما يجعل من عملية استعادة السيادة الوطنية تحدياً كبيراً يتطلب تكاتفاً دولياً واسعاً لدعم المؤسسات الرسمية في مواجهة هذه الضغوطات المتزايدة التي تهدف إلى إضعاف الدولة اللبنانية وجعلها رهينة لقرارات خارجية ومصالح حزبية ضيقة لا تخدم تطلعات الشعب في الاستقرار والازدهار. وفي سياق متصل، وجه ماركو روبيو اتهامات مباشرة وقوية لحزب الله بتجاهل كافة النداءات المتكررة والتحذيرات الصارمة التي وجهتها الحكومة اللبنانية الشرعية بضرورة وقف كافة الهجمات العسكرية واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة لضمان عدم انزلاق البلاد إلى مواجهة شاملة.

وأكد وزير الخارجية أن الحزب لم يكتفِ بتجاهل هذه النداءات السياسية، بل استمر في تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية بشكل متكرر، وقام بنقل كميات ضخمة من المقاتلين والأسلحة المتطورة إلى مناطق جنوب لبنان، مما يزيد بشكل خطير من احتمالات التصعيد العسكري ويضع آلاف المدنيين اللبنانيين في دائرة الخطر المباشر. وانتقد روبيو بشدة التصريحات التي صدرت عن الأمين العام لحزب الله، والتي تضمنت تلميحات صريحة بضرورة رحيل الحكومة إذا كانت عاجزة عن حماية السيادة الوطنية، معتبراً أن هذا الخطاب هو محاولة مفضوحة لابتزاز الدولة اللبنانية وإجبارها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اللبنانية بشكل كامل وقاطع.

وأضاف أن هذه التحركات الممنهجة تندرج ضمن حملة متعمدة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان، بغرض الحفاظ على نفوذ حزب الله وسيطرته المطلقة على مفاصل القرار السياسي والعسكري، وذلك على حساب مستقبل الأجيال القادمة من الشعب اللبناني وتطلعاتهم في العيش بسلام وأمان بعيداً عن صراعات السلاح التي دمرت البلاد. من جانب آخر، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم الحكومة اللبنانية بشكل كامل ومطلق في كافة المحافل الدولية، خاصة في ظل الجهود الجبارة المبذولة حالياً لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق التي تضررت بشدة من الحروب والنزاعات المسلحة.

وأكد روبيو أن واشنطن تعمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي لتأمين المساعدات المالية والتقنية اللازمة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع اللبنانيين، بعيداً عن هيمنة السلاح غير الشرعي الذي يعيق مسيرة التنمية. وأشار إلى أن هناك فرقاً شاسعاً وجوهرياً بين رؤية الحكومة التي تسعى للبناء والاستقرار واستعادة هيبة الدولة، ورؤية حزب الله التي تسعى لجر البلاد مجدداً نحو دوامة مظلمة من الفوضى والدمار والانهيار الشامل.

ووجه روبيو رسالة حازمة ومباشرة مفادها أن تهديدات حزب الله باستخدام العنف أو محاولة الإطاحة بالحكومة لن تجد طريقاً للنجاح في ظل الدعم الدولي القوي والراسخ للشرعية اللبنانية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة التاريخية التي كانت فيها جماعة مسلحة تحتجز بلداً بأكمله رهينة لقراراتها ومصالحها الخارجية قد شارفت على النهاية، وأن لبنان يتجه بثبات نحو استعادة سلطته الوطنية الكاملة وبناء دولة المؤسسات التي تحترم القانون وتصون كرامة مواطنيها وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل شريكاً أساسياً وداعماً في هذه المسيرة المصيرية من أجل ضمان عدم عودة لبنان إلى مربع النزاعات المسلحة التي أرهقت كاهل الشعب اللبناني لعقود طويلة من الزمن





