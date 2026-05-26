واشنطن تخفض قدرات الناتو في الأزمات وتزيد ضغوط أوروبا

مجلة شبيغل تكشف عن خطة الولايات المتحدة لتقليل الدعم العسكري للناتو، مما يدفع أوروبا لتكثيف استثماراتها الدفاعية وتعيد تقييم دور الحلف في مواجهة التحديات الأمنية.

أعلنت مجلة شبيغل الألمانية اليوم الثلاثاء أن واشنطن تخطط لتقليص حصة الولايات المتحدة من الموارد العسكرية التي تُتاح لحلف شمال الأطلسي (ال ناتو ) في أوقات الأزمات، بما يشمل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزود بالوقود جواً.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط غير مسبوقة يواجهها الناتو، حيث تشعر دول أوروبية بالقلق المتزايد من احتمال انسحاب واشنطن الكامل من الحلف. وقد استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه التطورات لتوجيه انتقادات حادة إلى دول الحلف الأوروبية، متهماً إياها بعدم إنفاق ما يكفي على قواتها المسلحة، كما تعهد بسحب آلاف الجنود من ألمانيا.

كما أثارت طموحاته للسيطرة على جزيرة غرينلاند الدنماركية توترات جديدة عبر الأطلسي، وأكد أن القلق الأمريكي يتجه نحو ما إذا كانت واشنطن ملتزمة بمعاهدة الدفاع المشترك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في دورها داخل الناتو.



في اجتماع مغلق عُقد في مقر الناتو في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي، قدم مبعوث وزارة الدفاع الأمريكية بيت هيغسيث خطة تقليص القدرات العسكرية المتاحة للحلف أثناء الأزمات.

وثلاثة مصادر مطلعة صرحوا بأن الإدارة الأمريكية أبلغت جميع الدول الأعضاء أن عدد القاذفات الاستراتيجية سيُخفض إلى نصف ما كان عليه سابقاً، وأن عدد الطائرات المقاتلة سيتقلص بنحو الثلث. كما أن البحرية الأمريكية ستقلل عدد المدمرات المتاحة للناتو، بينما تم إلغاء أي تقديم غواصات أمريكية. نتيجة لهذه القرارات، سيتعين على أوروبا الاعتماد على طائرات استطلاع مسيرة خاصة بها، وستقلل الولايات المتحدة من توفير النماذج المسلحة بصورة ملحوظة.

وتخطط واشنطن لتقديم تفاصيل إضافية حول هذه التغييرات في مؤتمر لتشكيل القوات المقرر عقده في أوائل يونيو.



مع تزايد ما وصفته المتحدثة باسم الناتو باعتباره "اعتماداً مفرطاً" على الولايات المتحدة في تخطيط عمليات الحلف، يشدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة إعادة توزيع المسؤوليات العسكرية داخل الناتو. يدعو ذلك إلى زيادة استثمارات دول أوروبا وكندا في مجال الدفاع لتعويض الفجوة المتوقعة بسبب خفض الدعم الأمريكي.

يظل السؤال قائمًا حول مدى قدرة الناتو على الحفاظ على توازن استراتيجي فعال في ظل هذه التحولات، وما إذا كانت الدول الأعضاء قادرة على تعزيز قدراتها الذاتية لضمان استقرار الأمن الجماعي في القارة الأوروبية





