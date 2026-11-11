واشنطن تختار الضغط الاقتصادي على إيران كبديل عن الحرب

الولايات المتحدة تقرر مواصلة الحصار الاقتصادي على إيران بدلاً من التصعيد العسكري، وسط تحذيرات مجموعة السبع من هجمات هرمز وقلق دولي متزايد.

اختارت الولايات المتحدة مساراً جديداً في صراعها مع إيران ، يتمثل في الاستمرار في الضغط الاقتصادي الشديد بدلاً من اللجوء إلى خيارات عسكرية أو التوصل إلى تسوية سريعة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مغلق لعُقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع بأن الرئيس دونالد ترامب فضّل خيار "الثالث" الذي يهدف إلى خنق النظام ال إيران ي اقتصادياً.

تفاصيل استراتيجية الضغط الاقتصادي الجديد

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن ماركو روبيو قدّم هذه الاستراتيجية للمشاركين في الاجتماع بوصفها بديلاً عن استئناف الضربات العسكرية أو التفاوض المباشر. وأشار المصدر إلى أن واشنطن لم تحدد موعداً محداً لإنهاء الإجراءات العقابية المفروضة، مؤكدة أن الرئيس ترامب لا يخضع لأي ضغوط زمنية لرفع هذه العقوبات. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن استمرار هذا الخناق الاقتصادي قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها تدريجياً مع مرور الوقت.

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في سياق متصل، صرّح دونالد ترامب خلال فعالية بمناسبة يوم المحاربين القدامى في ولاية فرجينيا بأنه حسم أمر الحرب ضد إيران بالفعل. وأوضح ترامب أن إيران هي التي تشن حرباً على أمريكا منذ عام 1979، وأن الإدارة الحالية تصدت لهذا التحدي بكل قوة لتحقيق نصر شامل وليس جزئياً. وأضاف أن المسألة الآن تقتصر على تحديد الموعد المناسب لإنهاء هذه الحرب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لضمان تحقيق انتصار كامل.

انقسامات داخلية ومواقف إقليمية متباينة

تكشف التقارير عن وجود تباين واضح داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع الملف الإيراني. بينما يدفع تيار معين نحو استئناف الضربات العسكرية المباشرة، يفضل تيار آخر مواصلة تطبيق العقوبات والضغط الدبلوماسي. يأتي هذا الانقسام في أعقاب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

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بحسب مصادر إعلامية أمريكية، تحظى دعوات التصعيد العسكري بدعم إسرائيلي قوي، في حين تعارض معظم دول المنطقة العودة إلى المواجهة المسلحة خوفاً من انعكاساتها السلبية على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية. وفي المقابل، صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، حيث أفاد مسؤولون إيرانيون بتوجيهات جديدة من المرشد الأعلى تمنح القوات المسلحة هامشاً أوسع للتحرك والرد على أي تهديد محتمل.

تصعيد عسكري إيراني وتدخل مجموعة السبع

على الأرض، شهدت منطقة مضيق هرمز تصعيداً عملياً خطيراً، حيث أعلنت إيران انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية. وأكدت بحرية الجيش الإيراني اشتعال النيران في ناقلة ثالثة شرق المضيق، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري إصابة ثلاث ناقلات أخرى. يأتي هذا التصعيد في ظل تأثر الاقتصاد الإيراني بشدة من الخنق الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة والغرب.

استجابة لهذه الأحداث، طالبت مجموعة السبع إيران بوقف هجماتها المتواصلة على السفن المدنية في مضيق هرمز. وحذر وزراء خارجية المجموعة، الذين اجتمعوا في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، من غياب الحل الدبلوماسي، متعهدين بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران على تأجيج عدم الاستقرار. وشدد الوزراء على ضرورة ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

عبر وزراء مجموعة السبع عن بالغ قلقهم من تورط إيران في مخططات عنيفة تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها، خاصة بعد اتهام بريطانيا لإيران بالضلوع في حادث قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وأكد البيان دعمهم الكامل لحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم لفرض أي رسوم غير قانونية. كما أشادوا بالأنشطة الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية وإمكانية مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة الملاحة الآمنة.