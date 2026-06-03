واشنطن تفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 دولة بسبب العمل القسري

أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، في خطوة تهدف لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، بينما تواجه الإجراءات ردود فعل متباينة من الدول المستهدفة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تحقيق شامل استمر عدة أشهر، بدأ في مارس من العام الماضي، وشمل 60 شريكاً تجارياً يمثلون نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية. وخلص التحقيق إلى أن 54 دولة لم تنجح في فرض حظر قانوني فعال على استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، أو في تطبيق هذا الحظر بشكل صارم، في حين شملت المخالفات ست دول أخرى من بينها كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.

أوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن هذه الرسوم تأتي ضمن سياسة تجارية جديدة تستهدف الدول التي ترى واشنطن أنها لا تلتزم بشكل كافٍ بحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وبموجب القرار، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على واردات عدد من الدول، من بينها كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإندونيسيا والمكسيك وباكستان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا. في المقابل، ستواجه 45 دولة أخرى، من بينها الصين والهند، رسوماً أعلى تبلغ 12.5% على وارداتها إلى السوق الأمريكية.

أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة من الدول المستهدفة. فقد أكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل على مكافحة العمل القسري داخل سلاسل الإمداد، وأنها مستمرة في الحوار مع واشنطن حول هذه القضية. من جانبها، رفضت الصين الاتهامات بشدة، معتبرة أنها لا أساس لها من الصحة، ومؤكدة أنه لا يوجد عمل قسري في الصين. ووصف الاتحاد الأوروبي الرسوم بأنها غير مبررة، مشدداً على التزامه بالاتفاقات التجارية القائمة مع الولايات المتحدة.

وفي الهند، اعتبر محللون أن هذه الخطوة تمثل أداة ضغط سياسية، ودعوا إلى الطعن في الأساس القانوني لهذه الإجراءات. لم تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد، حيث أكدت واشنطن أنها لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل تطبيقها رسمياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية مراجعة داخلية بدأت بعد انتهاء تحقيقات وزارة التجارة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين الولايات المتحدة والدول المعنية خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى حلول تراعي المصالح التجارية وتلتزم بمعايير العمل الدولية. هذا القرار يعكس تحولاً في السياسة التجارية الأمريكية نحو استخدام الرسوم الجمركية كأداة لتعزيز حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية. لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية مع الدول الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، والتي قد ترد بإجراءات مماثلة أو باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.

كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة أسعار السلع المستوردة في السوق الأمريكية، مما قد ينعكس على المستهلكين. في ظل هذه التطورات، يترقب المراقبون كيفية تفاعل الدول المتضررة مع الإجراءات الأمريكية، وما إذا كانت ستنجح في تقديم أدلة كافية على جهودها في مكافحة العمل القسري داخل سلاسل التوريد. ومن جهة أخرى، تشير بعض المصادر إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم مقابل تعاون أكبر في هذا المجال.

هذا، وتستمر المنظمات الحقوقية في مراقبة تطبيق هذه السياسات، داعية إلى ضرورة أن تكون الإجراءات التجارية متوافقة مع معايير العمل الدولية وألا تستخدم كوسيلة للضغط السياسي. كما تطالب بضمان ألا تؤثر هذه الرسوم سلباً على العمال في الدول النامية التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة. في الختام، يمثل هذا القرار خطوة جديدة في مسار السياسة التجارية الأمريكية، التي تسعى إلى الجمع بين المصالح الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان.

لكن نجاحه يعتمد على قدرة جميع الأطراف على التعاون لتحقيق هذه الأهداف دون الإضرار بالعلاقات التجارية الدولية





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