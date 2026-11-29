تقرير يكشف تفاصيل النظام الغذائي غير التقليدي لوارن بافيت وارتباطه بطول عمره، مع تحليل دور الوراثة والرعاية الطبية في صحته رغم استهلاكه العالي للسكر.

على الرغم من بلوغه سن التسعين والسادسة، يظل الملياردير الأمريكي وارن بافيت مثالاً حياً على المفارقة الصحية، حيث يحتفظ بنشاطه رغم التزامه بنظام غذائي يتعارض جذرياً مع النصائح الطبية السائدة. يعتمد وارن بافيت بشكل مكثف على الوجبات السريعة والحلويات، بما في ذلك الآيس كريم، ويستهلك كميات كبيرة من المشروبات الغازية، حيث يتناول نحو خمس عبوات من مشروب كوكاكولا يومياً. يثير هذا التناقض بين عاداته الغذائية المتشددة وحالته الصحية المستقرة تساؤلات واسعة حول العوامل الكامنة وراء قدرته على الصمود والبقاء نشطاً لعقود طويلة، خاصة في ظل توصيات الخبراء لكبار السن بالحد من السكريات.

تفاصيل النظام الغذائي لوارن بافيت

يكشف التقرير المنشور عن تفاصيل دقيقة حول استهلاك وارن بافيت اليومي، حيث لا يقتصر الأمر على المشروبات الغازية فحسب، بل يمتد إلى عادات مألوفة في المطاعم السريعة. يفضل الملياردير تناول وجبات الإفطار من مطاعم ماكدونالدز، ويعتبر البسكويت والشوكولاتة والحلوى المثلجة components أساسية في يومه. بالإضافة إلى ذلك، يميل وارن بافيت إلى إضافة كميات كبيرة من الملح إلى أطعمته، بما في ذلك الحلويات مثل كعك الشوكولاتة المعروف بالبراونيز، كما تشير التقارير إلى ندرته الشرب للماء.

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في مقابلة مع مجلة Fortune عام 2015، كشف وارن بافيت عن حجم استهلاكه الحراري، مشيراً إلى أن مشروبات كوكاكولا تشكل نحو ربع السعرات الحرارية اليومية التي يتناولها. يضيف وارن بافيت أن إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها يومياً تصل إلى نحو 2700 سعرة حرارية. لم يتغير هذا النظام الغذائي منذ طفولته، حيث أكد أنه اكتشف معظم الأطعمة المفضلة لديه عندما كان في السادسة من عمره، ولم يجد سبباً لتغيير تفضيلاته عبر السنين.

تحدث وارن بافيت في مقابلة مع شبكة CNBC عام 2023 عن فلسفته الشخصية في الحياة، مؤكداً أنه يفضل الاستمتاع بالأطعمة التي يحبها حتى لو كان الالتزام بنظام غذائي أكثر صرامة قد يضيف عاماً واحداً إلى عمره. يرى وارن بافيت أن تناول الآيس كريم وشرب كوكاكولا يجعلان أيامه أكثر متعة، مما يعكس أولوية السعادة الشخصية على التقيد الصارم بالتوصيات الصحية التقليدية، رغم أن هذه التصريحات لا تمثل دليلاً علمياً على فائدة هذه العادات.

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دور الوراثة والرعاية الطبية

يضع الخبراء هذه الحالة في سياق أوسع، حيث يرجح البروفيسور فالتر لونغو، مدير معهد طول العمر بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن قدرة وارن بافيت على العيش حتى هذا العمر ناتجة عن تفاعل معقد بين عدة عوامل. يشير لونغو إلى أن الاستعداد الوراثي يلعب دوراً محورياً، حيث يمتلك بعض الأشخاص عوامل وراثية تساعد على مقاومة الأمراض المزمنة لفترات طويلة، حتى مع اتباع أنماط حياة لا تتوافق مع التوصيات الصحية العامة.

يدعم التاريخ العائلي لوارن بافيت هذه الفرضية، حيث عاشت شقيقته الكبرى دوريس حتى سن الثانية والتسعين، بينما بلغت شقيقته الصغرى بيرتي الثالثة والتسعين. كما أشار وارن بافيت مراراً إلى أهمية الحظ والرعاية الطبية المتقنة في حياته، موضحاً أن الأطباء في مدينة أوماها أنقذوا حياته في ثلاث مناسبات على الأقل، مما يبرز دور التدخل الطبي الفعّال في تجاوز التحديات الصحية المحتملة.

العوامل النفسية والحالة الذهنية

لا تقتصر تفسيرات طول العمر على الجوانب البيولوجية والطبية فحسب، بل تشمل أيضاً الحالة النفسية والعاطفية للفرد. أوضح عالم النفس مارتن سليغمان، الأستاذ بجامعة بنسلفانيا، أن ارتفاع مستويات السعادة يرتبط عموماً بحياة أطول، فيما أشارت أستاذة علم النفس سونيا ليوبوميرسكي، من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، إلى أهمية المشاعر الإيجابية المتكررة في دعم الصحة العامة.

يمكن أن يكون استمرار وارن بافيت في ممارسة العمل الذي يحبه عاملاً مساعداً في منح شعوره بالهدف والنشاط الذهني. على الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي بنهاية عام 2025، واصل وارن بافيت متابعة شؤون الشركة والمشاركة في المقابلات الإعلامية والفعاليات المخصصة للمساهمين. يُعتبر هذا الانخراط المستمر في العمل والأنشطة التي يحبها عاملاً إيجابياً محتملاً يدعم صحته العقلية والبدنية، مما يسهم في تحسين جودة حياته بشكل عام.

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تحذيرات الخبراء وخلاصة القول

حذر البروفيسور روبرت والدينغر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب في جامعة هارفارد، من اعتبار تجربة وارن بافيت نموذجاً يمكن تعميمه على الجميع. أكد والدينغر أن الدراسات العلمية تعتمد على تحليل نتائج مجموعات كبيرة من الأشخاص، وليس على تجربة فرد واحد، مشدداً على أن التغذية المتوازنة والنشاط البدني والعقلي يرتبطان عموماً بصحة أفضل وفرص أكبر للعيش فترة أطول.

تكشف تجربة وارن بافيت عن مفارقة مثيرة تجمع بين عادات غذائية لا ينصح بها الأطباء، مثل الإفراط في تناول المشروبات المحلاة والوجبات السريعة، وعوامل إيجابية أخرى مثل النشاط الذهني والشعور بالرضا عن الحياة. لا يوجد سر واحد يفسر وصول الملياردير الأمريكي إلى هذا العمر، بل هو مزيج من الوراثة، والرعاية الطبية، والظروف النفسية، ونمط الحياة. عاداته الغذائية، بغض النظر عن غرابتها، لا تقدم دليلاً قاطعاً على أن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية تطيل العمر، بل تذكرنا بأن تجارب الأفراد لا تصلح بديلاً عن الأدلة العلمية الراسخة.