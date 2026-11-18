واحة دبي للسيليكون تعلن عن جدول أعمال منتدى دويرز دبي 2026 يوم 25 و26 نوفمبر بمشاركة قادة من ميتا وإنفيديا، في حدث يهدف لتعزيز الابتكار والتمويل.

كشفت واحة دبي للسيليكون التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة " دييز" عن تفاصيل النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى دويرز دبي 2026، والذي سيُعقد يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في مجمع دبي الرقمي. ويستضيف هذا الحدث الذي يحظى برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أكثر من 100 متحدث من نخبة قادة الأعمال والتكنولوجيا والاستثمار على مستوى العالم.

مشاركون عالميون وكبار مسؤولين يفتتحون المنتدى

يفتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أعمال المنتدى يوم 25 نوفمبر بكلمة رئيسية، تليها كلمة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز". ويشارك في الفعالية ممثلون عن شركات عالمية كبرى تشمل "ميتا" و"إنتل" و"إنفيديا" و"آي بي إم" و"سيلزفورس" و"سبوتيفاي" و"بوش" و"صندوق الاستثمارات العامة" و"كارتا"، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للحدث في الجغرافيا الاقتصادية العالمية.

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قادة تقنية واقتصادية يقدمون رؤى استراتيجية

تضم قائمة المتحدثين نخبة من القيادات التنفيذية البارزة، حيث يتولى فراز خالد الرئيس التنفيذي لمجموعة "نون" وفارس عقاد المدير الإقليمي لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وأفريقيا، دور المتحدثين الرئيسيين. كما يشارك بافلوس كونستاس قائد استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتكيف معه في "آي بي إم"، ومروان مسعود مدير إدارة النمو في "سبوتيفاي"، ويانا الديراني المدير العام لـ"إنديفور"، ويوسف السطم رئيس "حرم بوش للابتكار".

محاور اليوم الأول تركز على التمويل والابتكار التقني

يركز اليوم الأول من المنتدى على تمويل الشركات الناشئة وسط المتغيرات الاقتصادية وخيارات التمويل البديلة، مع تعزيز التعاون بين مستثمري رأس المال الجريء في الأسواق الغربية والخليجية. كما يتناول النقاش الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتنقل الذاتي والمدفوعات الرقمية، ومكانة دبي في الابتكار العالمي، مما يوفر رؤى مباشرة حول آليات عمل الأسواق الناشئة.

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اليوم الثاني يستعرض التوسع الدولي والتقنيات العميقة

يبحث اليوم الثاني التوسع الدولي وتحويل التكنولوجيا العميقة إلى منتجات تجارية وتجارب شركات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو. ويركز النقاش أيضاً على الروبوتات وتقنيات المناخ والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الصحية والإبداعية والألعاب الإلكترونية، بالتزامن مع تنظيم فعالية "دويرز لعروض المشاريع الناشئة" لاستكشاف فرص التمويل والشراكات أمام المستثمرين.

فعاليات موازية وهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال

يتزامن الحدث مع هاكاثون "صوت الواحة" للذكاء الاصطناعي الصوتي لمدة 24 ساعة بالتعاون مع الشريك التكنولوجي شركة "إليفن لابز" لتطوير حلول خدمية واقعية في الواحة، إلى جانب معرض تقني على مدى يومين لأحدث ابتكارات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية. وأكد بدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون أن عودة المنتدى تعكس قوة منظومة ريادة الأعمال في دبي ودور الواحة في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات الناشئة وسريعة النمو الوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية.