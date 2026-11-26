تطبيق واتساب يعد بإطلاق ميزة جدولة الرسائل النصية والوسائط لأجل يصل إلى أسبوعين، مع الحفاظ على تشفير المحادثات وسريتها التامة لجميع المستخدمين.

تستعد شركة " واتساب" لإطلاق تحديث جوهري يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع المنصة، حيث ستتضمن النسخة الجديدة من التطبيق ميزة جدولة الرسائل وإرسالها تلقائياً في وقت محدد مسبقاً. يأتي هذا الإجراء استجابةً لمطلب متكرر من الملايين حول العالم، ويهدف إلى إزالة العائق المتمثل في الحاجة إلى فتح التطبيق فوراً لإرسال المحتوى في اللحظة المناسبة. يخطط المطورون لطرح هذه الميزة الجديدة بشكل عالمي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم توزيعها تدريجياً على حسابات المستخدمين كافة لضمان استقرار النظام.

إمكانيات جدولة الرسائل وإدارتها

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تأجيل إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو لمدة تتراوح بين 10 دقائق فقط و14 يوماً كحد أقصى. سيتمكن المستخدمين من جدولة المراسلات في المحادثات الفردية وكذلك في المجموعات، مما يمنحهم مرونة غير مسبوقة في تنظيم تواصلهم اليومي. يعتمد الإجراء على ضغط مطول على زر الإرسال، مما يفتح نافذة تسمح بتحديد التاريخ والوقت الدقيقين لإرسال الرسالة.

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طبيعة الظهور والخصوصية التقنية

عند وصول موعد الإرسال المحدد، تتولى المنصة إرسال الرسالة تلقائياً لتظهر لدى المستلم كأي محادثة عادية تماماً دون أي إشعار أو علامة تدل على أنها كانت مجدولة مسبقاً. يؤكد المطورون أن الرسائل المجدولة تخضع لنفس نظام التشفير التام بين الطرفين المطبق على جميع المراسلات الشخصية، مما يضمن عدم قدرة أي طرف ثالث على الاطلاع على محتواها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم استعراض قائمة بالرسائل المجدولة وحذف أي منها أو إلغاء جدولتها قبل وصول وقت الإرسال في حال تغييره لقراره.

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فوائد تطبيقية للمحادثات اليومية والعملية

تفتح هذه الخاصية آفاقاً واسعة لاستخدامات عملية تتجاوز التبادل العادي للرسائل، حيث يمكن إرسال تهنئة بعيد الميلاد في اللحظة الأولى من بداية اليوم حتى لو كان المرسل في منطقة زمنية مختلفة عن المستلم. كما يمكن توجيه رسائل تشجيعية قبل امتحان أو مقابلة عمل دون الحاجة إلى تذكر الموعد لاحقاً أو القلق من نسيان ذلك. في الجانب المهني، تتيح هذه الأداة تنظيم الرسائل وتحديد توقيت إرسالها بما يتناسب مع ساعات العمل الرسمية، مما يمنع إرسال المراسلات في ساعات متأخرة من الليل قد تسبب إزعاجاً للمتلقي.

تتبع التطور التاريخي للميزة

يأتي إطلاق هذه الميزة كخطوة تالية منطقية بعد إتاحة خاصية جدولة الرسائل في تطبيق "إنستغرام" منذ عام 2024. يضيف "واتساب" بهذه الخطوة إحدى الخصائص التي انتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة إلى مجموعة أدواتهم، مما يعزز قدرتهم على إدارة التواصل الرقمي بفعالية. ستستمر عملية التحديث للوصول إلى الحسابات بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، مما سيضمن تجربة سلسة ومتجانسة لجميع شرائح المستخدمين حول العالم دون انقطاع في الخدمة.