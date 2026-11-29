تستعد شركة ميتا لإطلاق ميزة جديدة في واتساب تتيح شراء وتثبيت شرائح eSIM مباشرة من التطبيق، مما يوفر بديلاً عملياً للتجوال الدولي ويقلل التكاليف على المسافرين.

تستعد منصة واتساب ، التي تملكها شركة "ميتا"، لإطلاق ميزة مبتكرة تهدف إلى تحويلها من مجرد أداة تواصل إلى منصة خدمات شاملة، من خلال السماح للمستخدمين بشراء وتثبيت شرائح الاتصال الإلكترونية (eSIM) المخصصة للسفر مباشرة داخل التطبيق. ويأتي هذا الإعلان في خطوة استراتيجية واضحة للتوسع خارج نطاق المراسلة الفورية، حيث يستهدف التطبيق حل مشكلة شائعة تواجه المسافرين حول العالم وهي الحاجة إلى اتصال إنترنت موثوق وميسور التكلفة فور الوصول إلى وجهاتهم الجديدة.

بحسب الإعلان الرسمي الصادر عن واتساب في 26 نوفمبر 2026، تعمل الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا" حالياً على تطوير هذه الخدمة بالتعاون الوثيق مع عدد من كبرى شركات الاتصالات ومزودي خدمات الشرائح الإلكترونية على مستوى العالم، ومن بينهم "ريلاينس جيو" الهندية، و"فيرايزون" الأمريكية، وشركة "سمارت أكسياتا"، بالإضافة إلى "سمارت كوميونيكيشنز" الفلبينية. يهدف هذا التعاون إلى ضمان تغطية واسعة في الأسواق الدولية دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول، مما يعكس نموذج عمل ذكي يستفيد منExisting partnerships.

Also read واشنطن بوست: إيران استخدمت ستارلينك لمهاجمة قوات أمريكية

آلية العمل ومزايا استخدام الشرائح الإلكترونية

تتضمن الميزة الجديدة إمكانية استعراض باقات الإنترنت الدولية المتاحة للمستخدم، مع توفير خيارات الشراء والتثبيت المباشر عبر واجهة التطبيق، وذلك دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية أو التعامل مع منصات خارجية معقدة. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة في قدرة المستخدمين على استخدام بيانات الهاتف المحمول أثناء السفر مع الحفاظ على حساب واتساب ورقم الهاتف الأساسي المسجل لديهم، مما يعني استبعاد ضرورة إنشاء حساب جديد أو تغيير الرقم لمواصلة استخدام التطبيق بشكل طبيعي.

تعتمد هذه الخدمة على تقنية الشرائح الإلكترونية المدمجة (eSIM)، التي تتيح تفعيل باقات الاتصال والإنترنت فوراً دون الحاجة إلى تركيب شريحة اتصال فيزيائية، وهو ما يلغي الإجراءات التقليدية التي كان يواجهها المسافرون سابقاً مثل البحث عن مواقع بيع الشرائح أو شراء شرائح محلية عند الوصول. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الميزة تتطلب امتلاك هواتف ذكية تدعم تقنية eSIM، وهي ميزة متوفرة حالياً في العديد من الهواتف الرائدة، في حين لا تزال بعض الهواتف من الفئة المتوسطة والاقتصادية تفتقر إلى هذا الدعم التقني.

Advertisement

المستفيدين والتحديات المرتبطة بالإطلاق

تهدف الخدمة بشكل أساسي إلى تقديم بديل عملي واقتصادي لخدمات التجوال الدولي التي قد تترتب عليها تكاليف مرتفعة، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يسافرون بصورة متكررة أو يتنقلون بين عدة دول في وقت قصير. وتعمل "واتساب" على تبسيط هذه العملية من خلال دمجها ضمن تجربة المستخدم اليومية، مما يقلل الحواجز التقنية واللوجستية التي كانت تعترض المسافرين في تأمين اتصال فوري وآمن بمجرد هبوطهم في المطارات أو وصولهم إلى مدن الوجهة.

على الرغم من الفوائد الواعدة، لم تكشف الشركة حتى الآن عن أسعار الباقات المتاحة، أو أحجام البيانات المحددة، أو فترات صلاحية الاشتراكات، أو القوائم النهائية للدول التي ستغطيها الخدمة في مرحلتها الأولى. وأكدت "واتساب" أنها تعتزم البدء في طرح الميزة داخل عدد من الدول المختارة قريباً، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً دقيقاً للإطلاق العالمي، مما يترك مساحة للتخمين حول الاستجابة السوقية وتوافر البنية التحتية في المناطق المستهدفة.

التحول الاستراتيجي ومستقبل المنصة

يعكس توجه "واتساب" نحو توفير شرائح الإنترنت الإلكترونية تحولاً جوهرياً في استراتيجية التطبيق، الذي يسعى بوضوح إلى تجاوز دوره التقليدي كمنصة للمراسلة والتواصل الاجتماعي البحت، من خلال تقديم خدمات رقمية إضافية ترتبط بالاحتياجات اليومية والعملية للمستخدمين. وفي حال نجاح التجربة وتوسع نطاقها الجغرافي، قد يتحول التطبيق إلى قناة بيع رئيسية لخدمات الاتصال بالإنترنت دولياً، مستفيداً من قاعدة مستخدميه الضخمة وانتشاره العالمي الواسع.

من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة بشكل كبير من حدة المنافسة في سوق شرائح eSIM المخصصة للسفر، عبر نقل عملية شراء الباقات وتفعيلها إلى منصة يستخدمها ملايين الأشخاص بصورة يومية ومألوفة لهم. ومن شأن هذا التحول أن يعيد تشكيل ديناميكيات السوق لصالح مزودي الخدمات الذين يدمجون تقنيتهم مع منصات التواصل الكبرى، بينما يضطر المنافسون التقليديون إلى تطوير استراتيجياتهم للتكيف مع هذا النموذج الجديد الذي يركز على الراحة والدقة الرقمية.