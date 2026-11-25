تطبيق واتساب يطرح ميزة جديدة تتيح إنشاء ملصقات فيديو مع أصوات مخصصة في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد رقم 2.26.41.3 لتعزيز التفاعل.

كشف تطبيق واتساب عن اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تطوير تجربة المحادثات الرقمية من خلال دمج العناصر المرئية مع الصوت، وهي ما يُعرف بـ الملصقات الصوتية. تهدف هذه الإضافة إلى استبدال أو تعزيز الملصقات التقليدية الثابتة والمتحركة بصور ذاتية التفاعل تحتوي على مؤثرات صوتية، مما يوسع نطاق التعبير الرقمي بين المستخدمين.

كيفية إنشاء الملصقات الصوتية في التطبيق

تعمل هذه الميزة المبتكرة من خلال دمج مقاطع الفيديو مع ملفات صوتية لإنشاء ملصقات تفاعلية، حيث يمكن للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو المخزنة على هواتفهم إلى ملصقات متحركة ذات أبعاد صوتية. تظهر هذه الخاصية ضمن التحديث التجريبي رقم 2.26.41.3 المخصص لنظام أندرويد، وتشير إلى تحول استراتيجي في أدوات التواصل داخل التطبيق.

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تتم عملية الإنشاء بشكل مباشر ومن داخل واجهة المحادثة دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية، مما يضمن سلاسة التجربة للمستخدمين. بعد فتح أي محادثة والضغط على أيقونة الملصقات، يختار المستخدم خيار "إنشاء ملصق" ثم تحديد مقطع فيديو من معرض الصور الخاص به.

يقوم التطبيق تلقائياً بتحويل المقطع المحدد إلى ملصق متحرك، وتظهر أيقونة جديدة تحمل اسم "الصوت" في شريط الأدوات العلوي، والتي تتيح إضافة مصدر صوتي للملصق عبر الخيارات المتاحة.

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مصادر الصوت المتنوعة للملصقات التفاعلية

توفر المنصة الجديدة للمستخدمين ثلاثة خيارات رئيسية لتحديد الصوت المرفق مع الملصق المراد إنشاؤه، مما يمنحهم مرونة كبيرة في تخصيص محتواهم. يمكن للمستخدمين اختيار الاحتفاظ بالصوت الأصلي المسجل داخل مقطع الفيديو المختار كخيار افتراضي.

الخيار الثاني هو تسجيل مقطع صوتي جديد باستخدام ميكروفون الهاتف مباشرة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة تعليقات صوتية شخصية أو أصوات مضحكة تعكس حالتهم المزاجية في اللحظة الحالية.

أما الخيار الثالث فيتيح اختيار ملف صوتي محفوظ مسبقاً على الهاتف، مثل الأغاني أو المؤثرات الصوتية، لدمجه مع الملصق المرئي. بمجرد الانتهاء من إعداد الملصق وتخصيصه وفقاً لرغبة المستخدم، يمكنه حفظه في المجموعة المخصصة وإعادة استخدامه في محادثات مستقبلية مع الأصدقاء والمجموعات المختلفة.

تحليل تأثير الميزة على تفاعلات المستخدمين

لا تقتصر أهمية هذه الإضافة على الجانب الترفيهي فحسب، بل تفتح آفاقاً جديدة للتعبير عن الذات وصناعة محتوى شخصي يجمع بين الحس البصري والسمعي. يتيح ذلك للمستخدمين تجاوز حدود الملصقات التعبيرية التقليدية مثل الضحك أو الدهشة، والانتقال إلى مستوى أكثر تعقيداً وتخصيصاً من التواصل.

يتماشى هذا التطور مع الاتجاهات السائدة في الثقافة الرقمية الحالية، حيث أصبح دمج الوسائط المتعددة جزءاً أساسياً من تفاعلات المستخدمين. يمكن إعادة توظيف المشاهد الشهيرة أو الميمات الصوتية وإضافة تعليقات عليها لتصبح وسيلة سريعة ومبتكرة للتعبير عن الرأي أو المشاعر.

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تشير تقارير الموقع المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، WABetaInfo، إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة التطبيق في جعل الملصقات مساحة إبداعية تتيح لكل مستخدم ابتكار أسلوبه الخاص في التواصل، بدلاً من الاعتماد فقط على الصور الثابتة.

توفر الميزة ومواعيد الإطلاق الرسمية

على الرغم من ظهور هذه الخاصية في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد، فإنها لا تزال قيد الاختبار الدقيق، مما يعني أن إتاحتها قد تقتصر حالياً على عدد محدود من المستخدمين. حتى ممن انضموا بالفعل إلى البرنامج التجريبي، فإن التسجيل لا يضمن ظهور الميزة فوراً، نظراً إلى أن طرح الخصائص التجريبية يتم تدريجياً.

يمكن للراغبين في تجربة الإصدارات الاختبارية من واتساب التقدم للانضمام إلى البرنامج عبر متجر "غوغل بلاي"، مع ضرورة الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الميزة ستتوفر لجميع المستخدمين في التحديث المستقر.

لم تعلن شركة واتساب حتى الآن موعداً رسمياً لإطلاق الملصقات الصوتية بشكل شامل لجميع المستخدمين، كما لم يتم تأكيد ما إذا كانت هذه الميزة ستتوفر لاحقاً على نظام iOS أيضاً. ومع توسع تطبيقات المراسلة في دمج أدوات متعددة الوسائط، يبقى تتبع التطورات عبر المصادر الرسمية هو السبيل الأكيد لمواكبة التحديثات الجديدة.