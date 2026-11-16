هييرو: مدربين الفئات السنية هم سر نجاح كرة القدم الإسبانية

فرناندو هييرو يفسر نجاح إسبانيا في تطوير المواهب من خلال مدربين أكفاء ورؤية شاملة لبناء شخصية اللاعب وامتلاك رؤية مستقبلية دقيقة.

أكد فرناندو هييرو ، القائد السابق ل منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، أن الامتلاك العميق لمدربين أكفاء ومحترفين ضمن الفئات السنية للشباب هو العامل الحاسم والرئيسي الذي يفسر النجاح المستمر ل كرة القدم الإسبانية في اكتشاف المواهب وإعداد أجيال متعاقبة من اللاعبين المميزين على الصعيدين المحلي والعالمي.

دور المدربين في بناء جيل مميز

يرى فرناندو هييرو أن اهتمام المدربين في إسبانيا ببناء شخصية اللاعب منذ الصغر، إلى جانب التركيز المكثف على تطوير مهاراته الفنية، ساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة إسبانيا بين القوى الكبرى في كرة القدم العالمية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في تطوير الأداء الرياضي.

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وأوضح هييرو أن جميع الأندية في إسبانيا تمتلك كوادر تدريبية رائدة تعمل باستمرار مع اللاعبين في هذه الأعمار الشابة، معتبراً أن هذا الجانب هو المحرك الأساسي لنجاح المنظومة الكروية في البلاد، حيث يعتمد نجاح المشروع الرياضي بشكل كلي على جودة الكوادر البشرية التي تقود هذه الفئات.

مسؤولية نقل الخبرات للأجيال

شدد فرناندو هييرو على أن نقل الخبرات القيمة إلى الأجيال الجديدة يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق اللاعبين السابقين وأصحاب التجارب الطويلة في عالم كرة القدم، مؤكداً ضرورة أن نضع خبراتنا وتجاربنا في خدمة الجيل الجديد لضمان استمرارية التفوق.

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وتابع هييرو قائلاً إن الخبرة تأتي دائماً بأهمية قصوى، وعلينا الاستفادة منها لمساعدة الجيل الجديد، مؤكداً أنه يعتقد أن هذا الأمر هو الأكثر أهمية في الوقت الحالي، لأن مستقبل كرة القدم يعتمد بشكل كلي على قدرتنا الحقيقية على مساعدة هؤلاء الشباب وإعدادهم للمستقبل بكل استعداد.

خصوصية الظروف ورؤية مستقبلية

أوضح فرناندو هييرو أن تطوير كرة القدم يتطلب بشكل جدي مراعاة خصوصية كل بلد، لأن الظروف الاقتصادية والإمكانات المادية تختلف من دولة إلى أخرى، سواء من حيث عدد السكان أو عدد المنشآت الرياضية أو طبيعة البيئة الكروية السائدة في كل منطقة.

وأكد هييرو أن كل بلد يختلف جذرياً عن الآخر، ولا توجد دولتان تمتلكان نفس الظروف تماماً، سواء من حيث عدد السكان أو المنشآت والإمكانات المتاحة المتاحة للفرق الرياضية، ولذلك فإن الاختلافات الكبيرة تمنعنا من التعامل مع جميع البلدان بنفس الطريقة الموحدة.

وختم هييرو حديثه بالقول إن الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على ما تملكه الدولة بالفعل، والعمل الجاد على تطوير المنشآت والملاعب واللاعبين، وامتلاك الرؤية الصحيحة للمستقبل، من أجل بناء مشروع رياضي ضخم يخدم الحاضر والمستقبل، حيث إن كل بلد لديه طريقة تفكير مختلفة.