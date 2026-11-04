هيمنة عربية قوية في جوائز الاتحاد الأفريقي للكرة

الحضور العربي يسيطر على قوائم جوائز الكاف في سبع فئات بـ10 مرشحين لكل فئة، حيث تبرز أسماء صلاح وحكيمي والأندية المصرية والمغربية في منافسة شديدة.

سجل الحضور العربي والمغاربي حضوراً استثنائياً في القائمة الأولية لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المعروفة بـ " الكاف" للرجال، حيث امتد هذا التواجد ليشمل سبع فئات رئيسية من الجوائز. وقد تضمنت القائمة النهائية عشرة مرشحين لكل فئة على حدة، مما يعكس قوة الأداء الرياضي في القارة خلال الفترة الماضية. وتصدرت الأسماء العربية والافريقية المقدمة من قبل الأندية المنتسبة للاتحاد الأفريقي قائمة الترشحات في عدة مسابقات.

برز الحضور العربي بشكل جلي في جائزة أفضل لاعب للأندية الإفريقية، حيث ضمت القائمة ستة لاعبين عرب يمثلون مصر والمغرب. وقد جاء في القائمة كل من المصريين إمام عاشور وإبراهيم عادل، بالإضافة إلى اللاعب المغربي أشرف حكيمي. وتنافس هؤلاء اللاعبين مع أسماء عالمية بارزة مثل محمد صلاح من مصر ولiverpool، والكاميروني أندري فرانك زامبو أنغيسا من نابولي، والكونغولي فيستون ماييلي من بيراميدز.

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توزيع المرشحين في فئات اللاعبين والمدربين

وتضمنت قائمة أفضل لاعب أيضاً دينيس بوانغا من الغابون ولوس أنجلوس إف سي، وسيرهو غيراسي من غينيا وبروسيا دورتموند، والسنغالي باب ماتهار سار من توتنهام، والإسواتيني إيليمان نداي من إيفرتون، والنيجيري فيكتور أوسيمين من غلطة سرائي، والمغربي أسامة لمليوي من نهضة بركان. وفي فئة حراس المرمى، تنافس أحمد الشناوي المصري من بيراميدز مع ياسين بونو المغربي من الهلال السعودي، وعبد الإله حردان من تونس والصفاقسي، وإدوارد ميندي السنغالي من الأهلي السعودي.

ترشيحات الأندية والمنتخبات الوطنية الأفريقية

وفيما يتعلق بفئة أفضل منتخب وطني، شملت القائمة المنتخبات الوطنية للدول العربية الثلاث: الجزائر ومصر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لجائزة أفضل نادي، فتنافس عليها شباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني من الجزائر، وأسيك ميموزا من كوت ديفوار، وبيراميدز ونهضة بركان من مصر والمغرب على التوالي، إلى جانب ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا.

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وتضم قائمة المدربين المرشحين حسام حسن من مصر، ووليد الركراكي من المغرب، وسامي الطرابلسي من تونس، ومعين الشعباني من نهضة بركان المغربية. كما شارك في الترشح مدرب بيراميدز المصري كرونوسلاف يورتشيتش، والمدرب الروماني روموالد راكوتوندراب من مدغشقر، والمدرب بوبيستا من الرأس الأخضر، والمدرب السنغالي بابي ثياو، والمدرب المغربي محمد وهبي للفئة تحت عشرين عاماً.

تأثير الحضور العربي على الساحة الكروية الأفريقية

يعكس هذا التعداد الكبير للاعبين العرب والمدربين والمؤسسات الرياضية مثل الأهلي المصري ونهضة بركان البركانية قوة الصنف الكروي في المنطقة. ويظهر الترشيح المتعدد لأسماء من مصر والمغرب والجزائر وتونس مدى التنافسية العالية في البطولات المحلية التي تدعم الاتحاد الأفريقي. وتعتبر هذه الجوائز مؤشراً مهماً على تطور اللعبة ومستوى الاحتراف الذي وصلت إليه الأندية المشاركة.