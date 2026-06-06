هيمنة الدوريات الأوروبية الكبرى على كأس العالم 2026

تحليل القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 يكشف عن سيطرة واسعة للدوريات الكبرى في أوروبا، خاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ملاحظة تباين في اعتماد المنتخبات على اللاعبين المحليين.

يكشف تحليل القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 عن هيمنة واضحة للدوريات الأوروبية الكبرى على تشكيلة البطولة، حيث يمثل اللاعبون المنتمون إلى هذه الدوريات النسبة الأكبر من إجمالي اللاعبين البالغ عددهم 1248 لاعباً من 48 منتخباً.

وتؤكد الأرقام أن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ما زالت تشكل العمود الفقري للمشاركة، مع تفوق كبير للدوري الإنجليزي الممتاز الذي يساهم بـ166 لاعباً، يليه الدوري الألماني (البوندسليغا) بـ101 لاعب، ثم الدوري الإسباني بـ82 لاعباً، بينما يحتل الدوري الفرنسي المركز الرابع عالمياً رغم تراجع الدوري الإيطالي بسبب عدم تأهل إيطاليا. ومن المفاجآت دخول دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) قائمة العشرة الأوائل بـ37 لاعباً.

على مستوى الأندية، يبرز نادي باريس سان جيرمان كأحد أكبر المساهمين، حيث يوفد 16 لاعباً، مما يضعه ضمن أفضل أربعة أندية عالمياً إلى جانب آرسنال، وبفارق عن بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي المتصدرين. ويمثل Scenario الموسع للبطولة مشاركة لاعبين من 449 نادياً ينتمون إلى 71 دولة مختلفة. وتظهر تحليلات الاعتماد على الدوريات المحلية تبايناً كبيراً بين المنتخبات، فإنجلترا تعتمد بشكل شبه كامل على لاعبى الدوري المحلي (21 من أصل 26)، تليها ألمانيا (19) وإسبانيا (17)، بينما收录 less في فرنسا (8 فقط).

كما أن ستة منتخبات لا تضم أي لاعب من بطولتها المحلية، مثل كوت ديفوار والسنغال وأوروغواي. تعكس هذه الأرقام التحول نحو عالمية أكبر لكأس العالم مع الحفاظ على الهيمنة الأوروبية التقليدية





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