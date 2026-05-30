هيغسيث يهدد حلفاء الناتو بتغيير التعامل مع المتقاعسين ويشدد على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يوجه انتقادات حادة لحلفاء واشنطن في الناتو وأوروبا، محذراً من تغيير العلاقة مع الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي، ويشيد بزيادة الإنفاق في آسيا مثل كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان.

في خطاب حمل نبرة حادة وشديدة الوضوح، وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث انتقادات لاذعة لحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) و أوروبا ، محذراً من أن الدول التي لا تفي بالتزاماتها تجاه زيادة الإنفاق الدفاعي ستواجه تغييراً جذرياً في طبيعة العلاقة مع واشنطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حوار شانغريلا الثالث والعشرين الذي انعقد في سنغافورة، حيث شدد هيغسيث على ضرورة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعتبره ضرورياً لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في عالم مضطرب. وأشار الوزير إلى أن الدعوات السابقة لحلفاء أمريكا في أوروبا لزيادة ميزانياتهم الدفاعية قوبلت بالإهمال والتجاهل، مما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اعتماد نهج أكثر صرامة وحزماً لضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل داخل التحالف.

وأضاف هيغسيث قوله: إن الحلفاء الذين يرفضون تحمل مسؤولياتهم والمساهمة بنصيبهم العادل في الدفاع الجماعي سوف يشهدون تغييراً واضحاً في كيفية تعامل الولايات المتحدة معهم، في إشارة إلى احتمالية إعادة تقييم الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه هذه الدول. هذا الموقف المتشدد يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية على عدة جبهات، حيث تواجه واشنطن تحديات أمنية متزامنة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وقد كرر هيغسيث التأكيد على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعاني من اختلال في التوازن الأمني، إذ تعتمد بشكل غير متناسب على القوة العسكرية الأمريكية بينما تآكلت قدرات بعض الحلفاء الدفاعية بسبب عقود من الإهمال. لكنه أشار إلى بوادر إيجابية في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية التي استثمرت باستمرار في دفاعها، واصفاً ذلك بأنه يعكس فهماً واقعياً واضحاً لطبيعة التهديدات الحالية.

كما أشاد هيغسيث بسياسات الإنفاق الدفاعي في أستراليا والفلبين واليابان، معتبراً أن هذه الدول أظهرت التزاماً جاداً بتعزيز قدراتها العسكرية، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تحالف قوي إذا لم يساهم جميع الأعضاء بشكل عادل، رافضاً بشكل قاطع فكرة الركوب المجاني على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين. في سياق متصل، رد هيغسيث على سؤال من مندوب نيوزيلندا حول خطة بلاده لزيادة الإنفاق الدفاعي من 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً هذه النسبة بأنها غير كافية وتشكل شكلاً من أشكال الركوب المجاني على الجهود الأمنية الدولية.

وأوضح الوزير الأمريكي أنه لا يتحامل على نيوزيلندا تحديداً، لكنه يريد من جميع الشركاء أن ينهضوا بمسؤولياتهم تجاه الأمن الجماعي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الأوروبية حالة من التوتر بسبب تباطؤ العديد من الدول الأوروبية في الالتزام بنسبة 2% التي تم الاتفاق عليها سابقاً، والتي أصبحت الآن تبدو أقل من الطموحات الأمريكية الجديدة.

ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى إعادة تشكيل التحالفات الدولية بناءً على مبدأ المساهمة المتساوية، مع التركيز على ضرورة أن يتحمل الحلفاء الأوروبيون والآسيويون حصة أكبر من الأعباء الدفاعية. وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه الضغوط الأمريكية قد تؤدي إلى إعادة هيكلة كبيرة في الناتو وفي علاقات الولايات المتحدة الدفاعية مع حلفائها التقليديين، خاصة إذا لم تستجب هذه الدول للمطالب الأمريكية برفع الإنفاق إلى 5%.

على صعيد متصل، حذر هيغسيث من أن الولايات المتحدة لن تتردد في إعادة توجيه أولوياتها العسكرية بعيداً عن أوروبا إذا استمرت الدول الأوروبية في التقاعس عن الالتزام بزيادة ميزانياتها الدفاعية. وأشار إلى أن واشنطن تواجه تهديدات متعددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحتاج إلى إعادة تموضع قواتها لمواجهة هذه التحديات. وفي هذا الإطار، كرر وزير الخارجية ماركو روبيو تصريحات سابقة حول إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، مما يزيد من ضغوط الناتو لإثبات جديته في تعزيز قدراته الدفاعية.

ويبدو أن الرسالة الأمريكية واضحة: إما أن يلتزم الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى مستويات تتوافق مع التهديدات الحالية، أو سيواجهون تغييراً في طبيعة الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاههم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس تمر فيه العلاقات الدولية باضطرابات كبيرة، مما يجعل مستقبل التحالفات الغربية على المحك إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية جديدة تحقق التوازن بين المصالح الوطنية للولايات المتحدة والتزاماتها نحو حلفائها





