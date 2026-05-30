هيجسيث: أميركا مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا فشلت المفاوضات

وزير الدفاع الأميركي يؤكد جاهزية القوات لخيار عسكري بديل في حال عدم التوصل لاتفاق نووي مع إيران، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في مسقط.

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث خلال مؤتمر حوار شانغري-لا في سنغافورة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات العسكرية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي.

جاء تصريح هيجسيث في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في مسقط برعاية عمانية، حيث يحاول الوسطاء تضييق الفجوات حول ملفات حساسة مثل تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. وأوضح هيجسيث أن المخزونات العسكرية الأميركية كافية لشن عمليات في الشرق الأوسط وآسيا في آن واحد، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف في المستقبل القريب.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب صبور ويريد صفقة كبيرة ولكن إذا فشلت الدبلوماسية فإن الخيار العسكري متاح. وقال هيجسيث إن الولايات المتحدة لم تنسحب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم انخراطها في الشرق الأوسط، مؤكداً قدرة الجيش الأميركي على التعامل مع جبهات متعددة في وقت واحد. وشدد على أن الأولوية الآن هي منع إيران من امتلاك السلاح النووي عبر التفاوض، ولكن في حال تعذر ذلك فإن القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أوامر القيادة.

كما تحدث عن اجتماعات مرتقبة في البيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاقتراح المقدم من الوسطاء لتمديد الهدنة لمدة 60 يوماً إضافية، مما يمنح المفاوضين فرصة لتحقيق انفراج دائم. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان ترامب عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني بشرط تحقيق تقدم ملموس في المحادثات. على الصعيد الإقليمي، أشار محللون إلى أن التهديدات الأميركية قد تكون جزءاً من استراتيجية الضغط القصوى لإجبار إيران على تقديم تنازلات أكبر، خاصة في ظل الجمود الذي تعاني منه المفاوضات منذ أسابيع.

وتتضمن النقاط الخلافية الرئيسية مستوى التخصيب الإيراني وعدد أجهزة الطرد المركزي وآلية التحقق الدولية. في المقابل، تعهدت طهران بعدم التراجع عن حقوقها النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار، معربة عن استعدادها للتعاون إذا تم رفع العقوبات بشكل كامل. وتواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً داخلية من بعض أعضاء الكونغرس المطالبين بموقف أكثر تشدداً تجاه إيران، بينما يحذر خبراء من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى حرب واسعة في الشرق الأوسط وتأثيرات كارثية على أسواق الطاقة العالمية





