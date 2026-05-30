هيجسيث يدعو حلفاء آسيا لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% لردع الصين

وزير الدفاع الأمريكي يحث الحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة القوة الصينية، مع الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع بكين.

دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ، خلال مشاركته في حوار شانجري-لا بسنغافورة، الحلفاء الآسيويين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار استراتيجية واشنطن لردع الصين ومنع هيمنتها على منطقة المحيط الهادئ.

وأكد هيجسيث أن الوجود العسكري الأمريكي القوي وحده لا يكفي، بل يتطلب الأمر شركاء أقوى وأكثر اعتماداً على الذات لتحقيق الردع الفعال. وأشار إلى أن التعزيزات العسكرية التاريخية للصين وتوسع أنشطتها في المنطقة وخارجها يثير قلقاً مشروعاً، محذراً من أن سيطرة أي قوة على المحيط الهادئ ستخل بالتوازن الإقليمي للقوى. وشدد على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لأي دولة، بما في ذلك الصين، بفرض هيمنتها وتهديد أمن أمتنا وحلفائنا.

وفي سياق متصل، تبنى هيجسيث نبرة متزنة تجاه العلاقات مع بكين، معتبراً أنها أفضل مما كانت عليه منذ سنوات بفضل زيادة الاتصالات بين الجيشين. وأوضح أن اللقاءات مع نظرائهم الصينيين أصبحت أكثر تواتراً، مما يساعد في معالجة التوتر عبر قنوات اتصال مفتوحة. ومع ذلك، فإن هذا التحسن النسبي لا يلغي ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، خاصة في ضوء طلب الرئيس ترامب بأن يقلص الشركاء الأوروبيون وأعضاء الناتو اعتمادهم على واشنطن.

وأكد هيجسيث أن عصر تمويل الولايات المتحدة لدفاع الدول الغنية قد انتهى، مشدداً على الحاجة إلى شركاء لا محميين، ورفض أي استغلال للتحالفات. وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بمساهمات عدد من الحلفاء الآسيويين، مثل كوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند، معتبراً أن اليابان تتخذ خطوات ملموسة لتعزيز دفاعاتها. واختتم هيجسيث كلمته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستستثمر 1.5 تريليون دولار في جيشها، لكنها تتوقع بالمقابل التزاماً جدياً من الشركاء بتحقيق نسبة 3.5%، لضمان تحالف قوي يشارك فيه الجميع المخاطرة.

وأضاف أن انتهاج سياسة الردع النشط يتطلب جهداً جماعياً، لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة متكافئة من جميع الأطراف. يأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ توترات متزايدة، خاصة في بحر الصين الجنوبي وتايوان، حيث تتسارع وتيرة التسلح الصيني. ويرى مراقبون أن دعوة واشنطن لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، التي كانت سابقاً تكتفي بنسب أقل.

كما تعكس التصريحات رغبة أمريكية في تقاسم الأعباء الدفاعية مع الحلفاء، في ظل الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها واشنطن. وفي المقابل، قد تواجه هذه الدعوة مقاومة من بعض الحلفاء الذين يعانون من قيود ميزانية، أو من قوى صاعدة تفضل نهجاً أكثر استقلالية





