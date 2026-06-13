هيئة الطرق في دبي تطبق تحويلات مرورية ذكية مدعومة بالبيانات وآراء الجمهور لدعم مشاريع المترو والبنية التحتية

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحويلات مرورية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة واستطلاعات رأي الجمهور، بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام خلال تنفيذ مشاريع المترو وتطوير الطرق.

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ منظومة شاملة من التحويلات المرورية الذكية بالتزامن مع مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل مشروع الخط الأزرق ل مترو دبي وتطوير شبكة الطرق الرئيسية.

تستند هذه التحويلات إلى تحليلات متعمقة للبيانات الضخمة، ودراسات ميدانية دقيقة، واستطلاعات رأي الجمهور، ما يضمن اختيار الأنسب من حلول تنظيم المرور وتحديد التوقيت المثالي لتطبيقها. ومن خلال هذا النهج، تُحافظ الهيئة على انسيابية الحركة المرورية وتقلل من أضرار الازدحام المرتبطة بأعمال الإنشاء، مع ضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق في المناطق الحيوية.

تُعَدُّ هذه التحويلات أكثر من مجرد إغلاق مسارات أو تحويل حركة المركبات إلى طرق بديلة؛ فهي جزء لا يتجزأ من نظام متكامل لإدارة الحركة يعتمد على دراسة أحجام التدفق، سرعات المركبات، أوقات الذروة، وأنماط التنقل اليومية. قبل اعتماد أي تحويلة، تُجرى تقييمات شاملة لتأثيرها على الطرق البديلة والقطاعات المحيطة، مع تعديل اللوحات الإرشادية وتوفير مسارات بديلة تلبي احتياجات السائقين. كما تُؤخذ ملاحظات الجمهور في الاعتبار عبر قنوات التواصل المختلفة، ما يتيح تعديل الخطط في الوقت الفعلي وتعزيز مستوى الرضا والانسيابية.

في إطار سعيها لتقليل الإزعاج، تختار الهيئة أوقات تنفيذ الأعمال بعناية، فغالباً ما تُجرى خلال الإجازات المدرسية والعطلات الرسمية أو في فترات الليل خارج ساعات الذروة. ومن أبرز التحديثات الأخيرة، تم تنفيذ تحسينات مرورية في منطقة زعبيل لدعم انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة، وكذلك في منطقة المركز التجاري لتسهيل التنقل في المناطق ذات الكثافة العالية. كما تُعزِّز التحويلات الحالية تدفق المرور في المناطق المتأثرة بمشروع الخط الأزرق، بما في ذلك الراشدية والورقاء وواحة دبي للسيليكون ومردف والمحيصنة ومرفأ خور دبي.

بالإضافة إلى ذلك، تُطوِّر الهيئة بنية طرق جديدة لتسهيل الوصول إلى دبي هاربر ومنطقة حصة باتجاه أبوظبي، وتُحسن تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف، فضلاً عن افتتاح ربط استراتيجي بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان لتقليل أزمنة الرحلات اليومية





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