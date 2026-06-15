هيئة تنمية المجتمع في دبي تحصد جائزتين خليجيتين لتميز تجربة المتعاملين

فازت هيئة تنمية المجتمع في دبي بجائزتين ضمن جائزة تجربة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي عن مبادرتي المنصة الموحدة للتطوع وأعراس دبي، تقديرا لجهودها في تطوير خدمات مجتمعية مبتكرة.

أعلنت هيئة تنمية ال مجتمع في دبي عن فوزها بجائزتين ضمن جائزة تجربة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي (GCXA)، وهي إحدى أبرز الجوائز الإقليمية التي تكرّم المبادرات والمشاريع الرائدة في تطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات.

وقد تسلّمت الهيئة الجائزتين خلال مراسم خاصة أقيمت بهذه المناسبة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجال خدمة المتعاملين من دول الخليج. وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهود الهيئة المتواصلة في تصميم وتطوير خدمات ومبادرات مجتمعية مبتكرة، تسهم في تعزيز رفاه المجتمع، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات المتمحورة حول الإنسان.

وفي التفاصيل، فازت الهيئة بجائزة فئة المتعامل في قلب كل شيء عن تجربة المنصة الموحدة للتطوع، التي تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية. وتوفر المنصة رحلة موحدة وسلسة لخدمات التطوع، إلى جانب ربط المتطوعين بالفرص المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية. ويسهم هذا الربط في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والتلاحم الاجتماعي، كما يساعد في تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات التطوعية في المجتمع.

وتتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، وتتيح للمتطوعين تسجيل بياناتهم، واختيار الفرص التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم، ومتابعة ساعات التطوع، والحصول على شهادات تقديرية. كما توفر للجهات المعنية أدوات لإدارة المتطوعين وتنظيم الأنشطة بكفاءة عالية. أما الجائزة الثانية، فقد فازت بها الهيئة عن مبادرة أعراس دبي في فئة أفضل ابتكار في تجربة المتعامل.

وتوفر هذه المبادرة نموذجاً متكاملاً لدعم المواطنين المقبلين على الزواج، حيث تقدم حزمة من الخدمات والاستشارات والتسهيلات، تشمل الدعم المالي والإرشاد الأسري، وتنظيم حفلات الزفاف الجماعية، والتعاون مع عدد من الشركاء لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتخفيف الضغوط المالية على الأسر الجديدة، انسجاماً مع توجهات دبي الرامية إلى بناء أسر مستقرة ومتماسكة تشكل أساساً لمجتمع مزدهر ومستدام. وقد لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها، وساهمت في تسهيل زواج المئات من الشباب الإماراتي.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نهج الهيئة في تطوير خدمات ومبادرات مجتمعية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام. وقالت: نحن فخورون بهذا التقدير الإقليمي الذي يجسد التزامنا بتبني الابتكار وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء لخدمة المجتمع. نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن بناء مجتمع أكثر تلاحماً وسعادة يبدأ من فهم احتياجات أفراده، وتطوير حلول وخدمات تواكب تطلعاتهم.

هذا الفوز يؤكد نجاح جهودنا في تحويل الأفكار والمبادرات المجتمعية إلى تجارب نوعية ذات أثر ملموس، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية والاستقرار الأسري. وأضافت أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات المبتكرة التي تدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في العمل المجتمعي والخدمات الإنسانية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتلاحماً واستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دبي على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية المتمحورة حول الإنسان، ويؤكد نجاحها في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في تصميم الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وتواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي جهودها في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من دورها في تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأفراد والأسر ودعم العمل التطوعي وتحفيز الشراكات المجتمعية الفاعلة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز قيم المشاركة والمسؤولية المشتركة، ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يحقق رؤية دبي في أن تكون مدينة رائدة عالمياً في جودة الحياة والخدمات المجتمعية. وتأتي هذه الجوائز لتشكل حافزاً للمزيد من الابتكار والتميز في خدمة المتعاملين والمجتمع ككل





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