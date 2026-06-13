هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعلن تعديلات خدماتها خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1448هـ

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق تحصيل رسوم المواقف العامة باستثناء متعددة الطوابق، وتعديل مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة ووسائل النقل العام خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1448هـ الموافق 15 يونيو 2026.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مجموعة من الترتيبات الخاصة بخدماتها العامة بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية 1448هـ، التي توافق يوم الإثنين 15 يونيو 2026.

حيث سيتم تعليق تحصيل رسوم المواقف العامة في جميع أنحاء الإمارة باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق، onMouseover=" td_class='grid_cell'" على أن تعاود التعرفة العمل من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026. كما كشفت الهيئة عن جدول عمل مراكز إسعاد المتعاملين ووسائل النقل العام خلال الإجازة، حيث ستكون معظم مراكز إسعاد المتعاملين مقفلة في يوم العطلة، بينما يبقى مركز أم رمول والمناطق الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيسي للهيئة مفتوحين على مدار الساعة.

أما بالنسبة لمراكز مزودي الخدمة، بما في ذلك مراكز الفحص الفني للمركبات، فسوف تغلق أبوابها في يوم الإثنين 15 يونيو وتستأنف نشاطها يوم الثلاثاء 16 يونيو. في سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة ومترو وترام دبي ووسائل النقل البحري ستكون му situated بمواعيد محددة خلال العطلة، ودعت الجمهور للتحقق من التحديثات عبر تطبيق سهيل.

وتحديداً، لن يعمل خط الحافلات E100 من محطة حافلات الغبيبة إلى أبوظبي من السبت 13 يونيو إلى الإثنين 15 يونيو 2026، واقترحت استخدام خط E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي كبديل. كما يمكن للراغبين بمعرفة مواعيد العبارات والكرنوال البحرية زيارة الرابط المخصص على موقع الهيئة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تسهيل تنقلات الأفراد خلال العطلة مع الحفاظ على الخدمات الأساسية، كما أن الهيئة أكدت على استمرار خدمات الطوارئ على مدار الساعة





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