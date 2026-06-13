هيئة الطرق والمواصلات في دبي تُجعل مواقف السيارات مجانية وتُعلن عن مواعيد العمل في عطلة رأس السنة الهجرية

في عيد رأس السنة الهجرية 1448هـ، قررت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إعفاء السائقين من رسوم مواقف السيارات العامة وتحديد مواعيد تشغيل المترو، الترام، الحافلات والنقل البحري، مع إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز الفحص الفني مؤقتاً.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ب دبي عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بيوم عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ الموافق 15 يونيو 2026. تم اتخاذ قرار بجعل جميع مواقف السيارات العامة مجانية في هذا اليوم، مع استثناء مواقف السيارات المتعددة الطوابق التي ستستمر في تطبيق التعرفة المعتادة.

ستستأنف الهيئة تطبيق الرسوم على هذه المواقف اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026. كما تم توضيح مواعيد عمل جميع خدمات الهيئة خلال العطلة، بما فيها مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز الفحص الفني للمركبات، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، بالإضافة إلى خدمات النقل البحري





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