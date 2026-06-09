هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تغلق 69 منشأة غذائية خلال 18 شهراً بسبب مخالفات صحية جسيمة

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إغلاق 69 منشأة غذائية خلال 18 شهراً، 55 منها في عام 2023 و14 في الأشهر الأولى من 2024، بسبب مخالفات تمس سلامة الغذاء أبرزها وجود حشرات وبيع مواد منتهية الصلاحية. كما استقبلت الهيئة 7154 بلاغاً من المستهلكين خلال الفترة نفسها. وت EMBARKت الهيئة على منظومة رقابية متكاملة تشمل زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، وتؤكد أن قرارات الإغلاق لا تتخذ إلا بعد استنفاد مراحل الإنذارات ولحماية المستهلكين، مع إعادة الفتح فقط بعد تصويب المخالفات.

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ما مجموعه 69 منشأة غذائية خلال فترة 18 شهراً، بواقع 55 منشأة خلال عام 2023 و14 منشأة أخرى خلال الأشهر الأولى من عام 2024.

جاءت هذه الإجراءات نتيجة رصد مخالفات جسيمة تمس سلامة الغذاء، أبرزها وجود حشرات في مناطق تحضير الأطعمة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تجاوزات صحية أخرى لم تستجب المنشآت فيها للتوجيهات والإنذارات الصادرة عن الهيئة. كما استقبلت الهيئة 7154 بلاغاً من المستهلكين خلال الفترة المذكورة، توزعت بين 5514 بلاغاً في عام 2023 و1640 بلاغاً حتى نهاية أبريل 2024.

تتبع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تقييم درجة خطورة كل منشأة وطبيعة نشاطها وسجلها الرقابي ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية. تشمل آليات الرقابة إجراء زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة للتحقق من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها، بدءاً من الاستلام والتخزين وحتى العرض والنقل، فضلاً عن التأكد من نظافة المنشأة وكفاءة العاملين والتزام درجات الحرارة المناسبة وتطبيق ممارسات النظافة والصحة العامة.

أكدت الهيئة أن قرارات الإغلاق لا تتخذ إلا في الحالات التي ترتكب فيها مخالفات جسيمة تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بعد استنفاد جميع المراحل الإجراءات الرقابية بما في ذلك توجيه عدة إنذارات ومنح المنشأة فرصة تصويب أوضاعها. كما أشارت إلى أن إعادة فتح أي منشأة مغلقة تتم فقط بعد إزالة أسباب الإغلاق وتصويب جميع المخالفات والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.

كما أكدت أن نشر أسماء وصور المنشآت المخالفة يأتي في إطار الشفافية وحماية صحة المستهلكين، وليس بهدف التشهير





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